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2 év után szünet után tért vissza a színpadra G.w.M: „Meghoztátok a kedvemet”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors G.w.M
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 10. 18:00
visszatéréskoncertturné
A rapper két éve döntött úgy, hogy egy időre abbahagyja a koncertezést, mert az új dalaira szeretne koncentrálni. Most azonban visszatért, és Szakolyban akkora üdvrivalgással fogadták, hogy maga G.w.M is alig hitte el.
Balla Nikolett
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Kulcsár Edina férje az elmúlt két évben leginkább az új dalaira koncentrált, ami mellett csak úgy tudott a családjára is időt szakítani, hogy a koncertezéssel teljesen felhagyott. A rajongók azóta várták, hogy visszatérjen, de erre csak most szombaton került sor. G.w.M Szakolyban lépett fel két év után először, és olyan tömeggel találta szemben magát, ami egy körülbelül 2500 fős település esetében különösen meglepő. Mutatjuk, milyen volt.

Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyermeke most lett két éves.
Kulcsár Edina és G.w.M az utóbbi években inkább a családjukra koncentráltak, de a rapper most visszatért a koncertekhez és az éjszakázáshoz (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

G.w.M koncertjeit először csak egy évre mondta le, de végül két szezon kihagyás lett belőle. Bár ez nem meglepő ugyanis épp a visszavonulásakor született meg a kisfia, Dion, így Kulcsár Edinával azóta már négy gyermeket nevelnek, miközben még a közös lányuk, Amara is nagyon kicsi volt. Tavaly pedig, amellett hogy több műsorban szerepeltek a feleségével, belevágtak egy nagyszabású házfelújításba, amit csak idénre sikerült befejezniük. Eközben a rapper dalainak sora is bővült a Csend után albumon, amiből öt már megjelent, köztük a lemez címadó dala, a Csend után, amelyben G.w.M exéről, Nagy Melanieról esik szó, és ami után komoly nyilvános botrány robbant ki. Most pedig úgy döntött, itt az ideje visszatérni a közönség elé, mégpedig a – nem meglepő módon – Csend után turné névre keresztelt koncertsorozattal. Az első állomás Szakoly volt.

G.w.M új albumát alig várták a rajongók.
G.w.M Csend után albumáról már csaknem minden dal megjelent, a rapper azonnal turnéra is indult (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M visszatérése hatalmas siker volt

A kis 2500 lélekszámú szabolcsi községben hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy láthassák G.w.M visszavonulás utáni első koncertjét. Feltehetően a környező településekről is rengeteg rajongó érkezett, hogy a rapperrel együtt bulizzanak, és ünnepeljék a turné kezdetét. A koncert egy pontján a teljes közönség vakukkal világított és énekelt, ami még a G.w.M-et is meghatotta.

Szakoly fénybe borult. 2 év után meghoztátok a kedvemet, hogy legyünk újra végig. Köszönöm mindenkinek! Szeretlek titeket! 

– írta a fellépésről készült videóhoz, amin valóban úgy tűnik, hogy visszatéréshez méltó bulit csapott.

@gwmmusic_official

🦍🍀❤️‍🔥

♬ eredeti hang - GWMMUSIC_OFFICIAL

 

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