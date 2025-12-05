Váratlanul elhunyt a Tekken és Mortal Kombat színésze

Cary-Hiroyuki Tagawa, a Mortal Kombat franchise-ban nyújtott alakításáról ismert színész tragikus módon elhunyt. A gyászhírt családja erősítette meg.

Sztrók szövődményei okozták a színész halálát. (Képünk illusztráció) Fotó: freepik.com

Családja körében távozott a színészlegenda

A 75 éves színész családja, köztük gyermekei körében hunyt el december 4-én a kaliforniai Santa Barbarában sztrók szövődményei miatt. Halálhíre több ezer rajongót tört össze.

A Mortal Kombat-ban alakított gonosz varázsló szerepe mellett Tagawa ismertebb Az utolsó császár, Egy gésa emlékiratai és Az ember a Fellegvárban című filmekben nyújtott alakításáért is. A színész Japánban született, de mindössze 5 éves volt, amikor Észak-Karolinába költözött. Közel 150 színészi szerepe között szerepel még a Tekken, Pearl Harbor, A majmok bolygója, Elektra, 47 Ronin és A magányos ügynök.

Az áttörést színészi karrierjében Bernardo Bertolucci 1987-es, Oscar-díjas Az utolsó császár című filmje hozta. Ebben Chang, a császár sofőrje szerepét kapta, aki egy apró, de kulcsfontosságú szerepet játszik a történetben.

Munkássága során olyan rendezők mellett tűnt fel Tagawa neve, mint Philip Kaufman, Tim Burton, Michael Bay, Rob Marshall, Ivan Reitman és John Carpenter - írta a Mirror.