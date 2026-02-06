Gossip Girl rajongók, figyelem! A kultikus sorozat és könyvszéria egyik legemlékezetesebb karaktere, Blair Waldorf hamarosan új fejezetet kap a saját történetében, méghozzá egy vadonatúj regény formájában. Az eredeti Gossip Girl könyvsorozat szerzője, Cecily von Ziegesar bejelentette, hogy önálló könyvet szentel a legendás Upper East Side-i királynőnek.

Gossip Girl Blair Waldorf-ja visszatér

Fotó: CW Network / Northfoto

Gossip Girl rajongók figyelem: jön a folytatás!

A Gossip Girl Blair Waldorf-ja, akit Leighton Meester alakított a sorozatban, közel 15 év után visszatér! Cecily von Ziegesar, a Gossip Girl könyvsorozat szerzője szerint a Blair című könyv a klasszikus történetek lezárása után, évekkel később folytatja a karakter sorsát. A hír hatalmas visszhangot váltott ki, hiszen Blair Waldorf mindig is a Gossip Girl univerzum egyik legösszetettebb és legmegosztóbb figurája volt: intelligens, ambiciózus, divatimádó és kíméletlen, ha a társadalmi pozíciójáról van szó.

Blair Waldorf szerelmét, Chuck Bass-t, Ed Westwick alakította a Gossip Girl sorozatban

Fotó: CW Network / Northfoto

Blair Waldorf új könyve

Az új könyv az eredeti Gossip Girl történet után 20 évvel játszódik, ahol Blair már érettebb nőként tér vissza és új kihívásokkal, új riválisokkal néz szembe a New York-i elit köreiben. A könyvet csak úgy, ahogy az előzőeket, Cecily von Ziegesar írja, és a tervek szerint 2027 nyarán jelenik meg. Várhatóan megőrzi az eredeti történetek hangulatát, miközben aktuális témákkal - karrier, hatalom, női szerepek és társadalmi elvárások - egészíti ki azt. A rajongók pedig csak remélik, hogy a regényben szerepet kap majd Serena van der Woodsen, Chuck Bass és a régi Upper East Side-i kör is.

A Gossip Girl sorozat a 2000-es évek elején vált népszerűvé

Fotó: CBS Paramount Network Television / Northfoto

Gossip Girl korszak

Az eredeti Gossip Girl könyvek a 2000-es évek elején váltak világszerte népszerűvé, és nagyon hamar meghatározóvá váltak az Y generáció, vagyis a millenialok számára. Blair Waldorf karaktere mindig is megosztó volt: egyszerre szerették és utálták őt a rajongók. A sorozatban Leighton Meester alakította őt, amíg legjobb barátnőjét, Serena van der Woodsen-t, Blake Lively, szerelmét, Chuck Bass-t, pedig Ed Westwick. A Blair könyv bejelentése óta a közösségi médiában egymást érik a találgatások. Sokan már most arról beszélnek, hogy a történet akár egy új tévésorozat vagy filmes adaptáció alapjául is szolgálhat. És bár hivatalos bejelentés még nem érkezett erről, a Gossip Girl korábbi sikere miatt ez egyáltalán nem elképzelhetetlen.