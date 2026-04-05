Dakota Johnson újra szerelmes: ez a fiatal énekes rabolta el a szívét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 11:55
Úgy néz ki, a 36 éves színésznő túl van ex-vőlegényén, Chris Martinon. Dakota Johnsont új pasijával, Role Modellel kapták lencsevégre Los Angelesben.
Fekete Ágnes
Új románc bontakozik ki Hollywoodban: Dakota Johnson és a zenész Role Model egyre kevésbé titkolják kapcsolatukat. A szerelmespárt csókolozás közben kapták lencsevégre Los Angelesben.

Dakota Johnsont új pasijával kapták lencsevégre Los Angelesben.
(Fotó: RW/Northfoto)
  • A Madam Web sztárja 2025 júniusában szakított vőlegényével, a Coldplay frontemberével
  • Dakota Johnson és Chris Martin 8 évig volt együtt
  • A 36 éves színésznő szívét most egy nála 8 évvel fiatalabb zenész, Role Model rabolta el. 

Dakota Johnson szerelmes, lebukott új párjával

Úgy tűnik, Dakota Johnson túl van volt barátján, Chris Martinon, és végre újra szerelmes. A 36 éves színésznőt és új pasiját, Role Modelt lencsevégre kapták randi közben Los Angeles egyik felkapott negyedében, Los Felisben. A két híresség egy olasz étteremben, a Little Dom's-ban vacsorázott együtt a barátaikkal, majd a parkolóba kiérve szenvedélyesen csókolózni kezdtek. A beszámolók szerint a hangulat végig felszabadult és intim volt: ölelések, nevetések és folyamatos testi kontaktus jellemezte az estét. A színésznő állítólag többször átkarolta partnerét, miközben meghitten beszélgettek. És bár hivatalos megerősítés továbbra sincs egyik féltől sem, a TMZ felvételei magukért beszélnek.

Role Model sem vállalta még fel hivatalosan kapcsolatát a színésznővel.
Dakota Johnson párja, Role Model 8 évvel fiatalabb a színésznőnél
(Fotó: Nancy Kaszerman/Northfoto)

Dakota Johnson új pasija, Role Model

Dakota Johnson Role Modellel való kapcsolata nem egyik napról a másikra került a figyelem középpontjába. Már 2025 decemberében felmerültek az első pletykák, amikor a párost egy közös vacsorán látták meghitt hangulatban. Azóta többször is együtt mutatkoztak: kézen fogva sétáltak, koncertekre jártak, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy komolyabb kötelék alakul ki közöttük. Legutóbb például együtt jelentek meg egy Paul McCartney koncerten is, ami tovább erősítette a találgatásokat. A mostani csókjelenet azonban egyértelműen bizonyítja, hogy A Szürke ötven árnyalata Anastasia Steele-je túl van ex-vőlegényén, Chris Martinon és végre újra szerelmes.

Sokáig úgy tűnt, Dakota Johnsonnak nem sikerült túllépnie Chris Martinon.
Dakota Johnson és Chris Martin 2025 júniusában szakítottak nyolc év együttlét után 
(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Dakota Johnson Chris Martinnal való kapcsolata

A színésznő korábban a Coldplay frontemberével alkotott egy párt. Dakota Johnson Chris Martinnnal való kapcsolata azonban nyolc év együttlét után 2025-ben véget ért. A hírek szerint a szakítás oka legfőképpen a családalapítás körül kialakult komoly nézetkülönbség volt. Az új románc így sokak szerint egy teljesen új korszak kezdete Dakota Johnson szerelmi életében. A két híresség között pedig láthatóan erős a kémia, még a korkülönbség ellenére is, ugyanis Role Model nyolc évvel fiatalabb a színésznőnél.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
