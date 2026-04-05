Dakota Johnson újra szerelmes: ez a fiatal énekes rabolta el a szívét

Új románc bontakozik ki Hollywoodban: Dakota Johnson és a zenész Role Model egyre kevésbé titkolják kapcsolatukat. A szerelmespárt csókolozás közben kapták lencsevégre Los Angelesben.

(Fotó: RW/Northfoto)

Úgy tűnik, Dakota Johnson túl van volt barátján, Chris Martinon, és végre újra szerelmes. A 36 éves színésznőt és új pasiját, Role Modelt lencsevégre kapták randi közben Los Angeles egyik felkapott negyedében, Los Felisben. A két híresség egy olasz étteremben, a Little Dom's-ban vacsorázott együtt a barátaikkal, majd a parkolóba kiérve szenvedélyesen csókolózni kezdtek. A beszámolók szerint a hangulat végig felszabadult és intim volt: ölelések, nevetések és folyamatos testi kontaktus jellemezte az estét. A színésznő állítólag többször átkarolta partnerét, miközben meghitten beszélgettek. És bár hivatalos megerősítés továbbra sincs egyik féltől sem, a TMZ felvételei magukért beszélnek.

(Fotó: Nancy Kaszerman/Northfoto)

Dakota Johnson Role Modellel való kapcsolata nem egyik napról a másikra került a figyelem középpontjába. Már 2025 decemberében felmerültek az első pletykák, amikor a párost egy közös vacsorán látták meghitt hangulatban. Azóta többször is együtt mutatkoztak: kézen fogva sétáltak, koncertekre jártak, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy komolyabb kötelék alakul ki közöttük. Legutóbb például együtt jelentek meg egy Paul McCartney koncerten is, ami tovább erősítette a találgatásokat. A mostani csókjelenet azonban egyértelműen bizonyítja, hogy A Szürke ötven árnyalata Anastasia Steele-je túl van ex-vőlegényén, Chris Martinon és végre újra szerelmes.

(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

A színésznő korábban a Coldplay frontemberével alkotott egy párt. Dakota Johnson Chris Martinnnal való kapcsolata azonban nyolc év együttlét után 2025-ben véget ért. A hírek szerint a szakítás oka legfőképpen a családalapítás körül kialakult komoly nézetkülönbség volt. Az új románc így sokak szerint egy teljesen új korszak kezdete Dakota Johnson szerelmi életében. A két híresség között pedig láthatóan erős a kémia, még a korkülönbség ellenére is, ugyanis Role Model nyolc évvel fiatalabb a színésznőnél.