Úristen! Meztelenruhában kapták le A szürke ötven árnyalata bombázóját – Fotón a két lábon járó gyönyörűség

Elindult a filmfesztiválok ősze Európában! Spanyolországban javában zajlik a San Sebastian-i moziünnep, Zürichben pedig tegnap startolt immár 21. alkalommal Svájc legnagyobb filmfesztiválja. Utóbbi megnyitóján az idén nyáron Pedro Pascallal és Chris Evansszel szerelmi háromszögbe csöppenő Dakota Johnson lopta el a show-t, akit karrierje eddigi alakításai miatt jutalmaztak meg a fesztivál szervezői a neves Golden Eye-díjjal. Azonban a kitüntető figyelmet a színésznő elsősorban nem az elismerése miatt kapta a világhálótól, hanem különleges ruhakölteménye miatt, amit az idei Cannes-i Filmfesztiválról biztosan kitiltottak volna.
Dakota Johnson a svájci filmdömping megnyitóján egy kék csipkedresszt öltött magára, ami túl sokat nem bízott a rajongók és a fotósok fantáziájára. Noha A szürke ötven árnyalata sztárjának megjelenésétől mindenkinek elállt a lélegzete, közel sem ez volt a legelső alkalom, hogy Johnson hiányos öltözetben lépett a vörös szőnyegre. Legutóbb szeptember 11-én, New Yorkban a Caring for Women nevű jótékonysági eseményére is egy átlátszó Gucci-dresszt választott a Marvel szégyenfoltjának számító Madame Webbel lebőgő szépség, bár akkor a melltartó viselését nem nélkülözte, nem úgy, mint most Zürichben.
2025 Dakota Johnson emlékezetébe nem a legboldogabb évként fog bevonulni. Don Johnson lánya ugyanis nem kevesebb, mint 8 éves kapcsolata ment tönkre, pár hónappal ezelőtt jelentették be volt kedvesével, Chris Martinnal, hogy véget ért a szerelem. A Többesélyes szerelem szépséges színésznője és a Coldplay nevű zenekar frontembere közé az egyes hírek szerint a házasság ötlete vert éket, ami állítólag Dakota Johnsont nagyon feszélyezte, mivel rengeteg viharos válást látott maga körül megtörténni. Ezen felül pedig a nagy korkülönbség, illetve a gyerekkérdésben való nézetkülönbségek is szépen lassan szétbomlasztották köteléküket az évek alatt.
A sztárpár júniusban vált külön, a 35 éves Johnson pedig ki is élvezte a „szingli nyarat”, egyik alkalommal például Malibun kapták lencsevégre egy ismeretlen férfival, amint épp egy jachton élvezik egymás társaságát, de a színésznő a díjátadókon továbbra is szólóban szokott megjelenni, így felételezhető, hogy továbbra sem találta meg az igazit.
