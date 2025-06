Fájdalmas ok áll Dakota Johnson és Chris Martin szakítása mögött

Dakota Johnson összetört. A színésznő és párja, Chris Martin nyolc év után úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. A szakításuknak pedig két oka is volt.

Chris Martin és Dakota Johnson nyolc évig voltak együtt

Ezért szakított Dakota Johnson és Chris Martin

A 35 éves színésznő és párja, a Coldplay frontembere 2017-ben találtak egymásra. A kapcsolatukra még Chris Martin volt felesége, Gwyneth Paltrow és a közös gyerekeik is áldásukat adták. A sztárpár nyolc évig volt együtt. Ezalatt az idő alatt azonban többször is szüneteltették kapcsolatukat. De ez a mostani úgy tűnik, végleges. Dakota Johnson és Chris Martin két okból döntött úgy, hogy külön folytatják. Az egyik a nagy korkülönbség volt, a másik pedig a gyerekkérdés. Egy közeli ismerősük a következőket mondta a The Sun-nak:

Dakota nagyon akarta, hogy működjön a kapcsolatuk. Nemcsak Chris-t szerette, hanem a két gyerekét is és ez a veszteség elképesztően fájdalmas számára. A szakításról való döntés barátságosan zajlott, de Dakota így is nagyon nehezen éli meg.

Majd azt is hozzátette, hogy a kapcsolatuk megrekedt és egy jó ideje nem haladt semerre.

Dakota Johnson összetört

Nem ez az első alkalom, hogy Dakota Johnson és Chris Martin szüneteltetik kapcsolatukat. Dakota mindegyiket megszenvedte, de ez a mostani talán a legfájdalmasabb számára, hiszen tudja, hogy ez most végleges. A közeli ismerősük úgy nyilatkozott a mostani szakításról, hogy:

Dakota évek óta kétségbeesetten szerette volna, ha kapcsolatuk Chris-szel működne és minden alkalommal, amikor szakítottak, teljesen összetört és sírva fakadt.

De akármennyire is megszenvedi a szakítást, tudja, hogy egyszerűen nem működik kettejük között a dolog. Teljesen más irányba halad az életük és a korkülönbség miatt is sok mindent másképp látnak:

Ők tényleg próbálták megoldani a problémáikat, de a korkülönbség sokszor gondot okozott kettejük között. Dakota hangot adott annak is, hogy majd a jövőben szeretne gyerekeket, de Chris már úgymond végzett életének ezzel a részével.

Dakota Johnson nagyon megszenvedi a szakítást

Chris Martin és Gwyneth Paltrow hivatalosan 2015-ben váltak el egymástól. A Coldplay frontembere pedig 2017-ben ismerkedett meg a gyönyörű színésznővel. Egy japán étteremben fotózták le őket együtt először, majd egy évvel később hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat. Dakota Johnson hamar belopta magát Chris Martin gyerekeinek szívébe, ezért a volt feleség, Gwyneth Paltrow is könnyedén megbékélt exe új barátnőjével. 2020-ban Chris Martin megkérte Dakota kezét, és ugyanabban az évben a sztárpár össze is költözött Malibu-ban. A kapcsolatuk alatt többször is szakítottak, de aztán mindig újra egymásra találtak. Ezúttal azonban úgy tűnik, végleges a döntés.