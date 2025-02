Cindy Crawford 59 éves lett, elárulta bomba formája titkát

Cindy Crawford a napokban ünnepelte 59. születésnapját. A modell mindig is büszke volt a testére, a minap pedig olyan képet posztolt magáról Instagram-oldalán, amin egy 1992-es Pepsi reklám szettjét kreálta újra. Ehhez ismét farmersortba, és fehér trikóba bújt, a látvány pedig önmagáért beszél. A rajongók nem hittek a szemüknek, mintha nem öregedne a szupermodell.

Cindy Crawfordon alig látni az idő múlását (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)



Cindy Crawford az egészségtudatos életmód nagykövete

Crawford mindig is azok közé a hírességek közé tartozott, akik előszeretettel hangoztatták, hogy mennyire odafigyelnek a testükre. Azt nyilatkozta, hogy sajnos neki nem adatott meg az a lehetőség, hogy lazsáljon. Ezért kénytelen volt kitapasztalni, hogy mi kell a testének. A diétában sosem hitt. Egy egészséges életmódot állított be magának, amihez tartja is magát a mindennapokban. A mottója: „Mindig légy 80 százalékban jó, az idő 80 százalékában”. Az étkezés mellett előszeretettel odafigyel arra, hogy rendszeresen mozogjon. Véleménye szerint az egészséges étkezés és a testmozgás csak együtt működnek. Külön-külön nem.

Retteg az időskori problémáktól

Az edzés mindig létfontosságú volt Cindy Crawford életében. Csak fiatal korában az edzettségi állapotának növelése, fenntartása volt a cél. Addig most már sokkal inkább a sérülésveszély elkerülése, vagy az esetleges időskori problémák kiküszöbölése. Ehhez teljesen átalakította edzéstervét. A pörgős kardiós mozgások számát csökkentette, a nyújtós, átmozgatós edzéseket pedig növelte. Így próbál meg védekezni az öregedés ellen.

Igyekszik példát mutatni gyermekeinek, különösen lányának

Cindy Crawford gyerekei, Presley Gerber (25) és Kaia Gerber (23) szintén modellkednek. Éppen ezért elengedhetetlen volt számára, hogy jó példát mutasson nekik. Semmiképp sem szerette volna, hogy Kaia azt gondolja, hogy csak akkor maradhat modell, ha sanyargatja magát. Ha megkíván valamit, akkor egye meg nyugodtan. De fontos, hogy mindezt mértékkel tegye. Valószínűleg sikerült átadnia tudását lányának, ugyanis Kaia pontosan úgy néz ki, mintha az édesanyja klónja lenne.