Hírességek személyi edzői leplezték le a legnagyobb fogyási hibákat – Te is elköveted?

A legnagyobb fogyási hibák elkerülhetők. Sztáredzők szerint a siker titka a fokozatosságban, a fenntarthatóságban és a személyre szabott megközelítésben rejlik. Ne hagyd, hogy az irreális célok, hirtelen jött trenddiéták miatt kurdarcot valljon az elhatározásod.
David Higgins, aki olyan hírességekkel dolgozott, mint Margot Robbie és Ryan Gosling, arra figyelmeztet, hogy a gyors megoldások, mint például a divatos diéták, gyakran kiégéshez vagy sérülésekhez vezetnek. Helyette a minőségi mozgásra és a fokozatos, fenntartható változtatásokra kell összpontosítani.
Magnus Lygdbäck, aki Alicia Vikander és Gal Gadot edzője, hangsúlyozza, hogy nem lehet edzéssel kikerülni, kompenzálni egy rossz étrendet és a kevés folyadékpótlást. A fogyáshoz a kalóriabevitel szabályozása és a kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen.
Luke Worthington, aki Dakota Johnsont és Naomi Campbellt edzette, arra figyelmeztet, hogy a túl ambiciózus célok gyors feladáshoz vezethetnek. Ahelyett, hogy heti hat edzést terveznénk, érdemes heti három teljes testes edzéssel kezdeni, amit egész évben követhetünk.
A sztáredzők azt javasolják, hogy válasszunk olyan edzésformákat, amelyeket élvezünk, és amelyek megfelelnek a testünk igényeinek. Ez segít a hosszú távú elköteleződésben és a tartós eredmények elérésében.
Gunnar Peterson, aki Jennifer Lopezzel dolgozott, arra figyelmeztet, hogy a túl gyors kalóriacsökkentés nem fenntartható, ráadásul a test alkalmazkodik hozzá, ami megállíthatja a fogyást. A kulcs a tartós eredmények eléréséhez az étrend fokozatos változtatása és a rendszeres testmozgás.
Ha szeretnél még több tanácsot kapni, milyen hibákat ne kövess el a diétád alatt, nézd meg az alábbi videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.