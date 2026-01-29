Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Fogyási hibák elkövetése miatt fogyással küzdő nő mérleggel a kezében

Hírességek személyi edzői leplezték le a legnagyobb fogyási hibákat – Te is elköveted?

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 17:15
sztáredzőtippek-tanácsokhibafogyás
Az új év kezdetén sokan határoznak el drámai életmódváltást, hogy elérjék álmaik alakját. A legnagyobb fogyási hibákról nemrég sztáredzők rántották le a leplet: a túl gyors változtatások és a drámai diéták gyakran nem vezetnek tartós eredményhez. Néhány egyszerű, de hatékony tanács követésével elkerülhetjük a leggyakoribb buktatókat.
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei
  • A legnagyobb fogyási hibák meghiúsítják a sikert.
  • A rosszul megválasztott étrendet nem lehet mozgással kompenzálni.
  • A kulcs a fokozatosság és az életmódváltás, nem a gyors eredmény hajhászása.

A legnagyobb fogyási hibák elkerülhetők. Sztáredzők szerint a siker titka a fokozatosságban, a fenntarthatóságban és a személyre szabott megközelítésben rejlik. Ne hagyd, hogy az irreális célok, hirtelen jött trenddiéták miatt kurdarcot valljon az elhatározásod.

A legnagyobb fogyási hibákat elkövető nő csalódottan fekve egy mérleg mellett
A legnagyobb fogyási hibák sikertelenné teszik a diétádat.
Fotó: Lee Charlie /  Shutterstock 

A legnagyobb fogyási hibák

1. Hibás, gyors megoldások keresése

David Higgins, aki olyan hírességekkel dolgozott, mint Margot Robbie és Ryan Gosling, arra figyelmeztet, hogy a gyors megoldások, mint például a divatos diéták, gyakran kiégéshez vagy sérülésekhez vezetnek. Helyette a minőségi mozgásra és a fokozatos, fenntartható változtatásokra kell összpontosítani.

2. A rossz étrend kompenzálása edzéssel

Magnus Lygdbäck, aki Alicia Vikander és Gal Gadot edzője, hangsúlyozza, hogy nem lehet edzéssel kikerülni, kompenzálni egy rossz étrendet és a kevés folyadékpótlást. A fogyáshoz a kalóriabevitel szabályozása és a kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen.

3. Elérhetetlen célok kitűzése

Luke Worthington, aki Dakota Johnsont és Naomi Campbellt edzette, arra figyelmeztet, hogy a túl ambiciózus célok gyors feladáshoz vezethetnek. Ahelyett, hogy heti hat edzést terveznénk, érdemes heti három teljes testes edzéssel kezdeni, amit egész évben követhetünk.

Edzés otthon kutyával
Olyan edzésformát válassz, amelyben örömödet leled, és amelyet hosszú távon is képes vagy kitartóan csinálni.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

4. Az „össze-vissza” megközelítés alkalmazása

A sztáredzők azt javasolják, hogy válasszunk olyan edzésformákat, amelyeket élvezünk, és amelyek megfelelnek a testünk igényeinek. Ez segít a hosszú távú elköteleződésben és a tartós eredmények elérésében.

5. Túlzottan szigorú diéták követése

Gunnar Peterson, aki Jennifer Lopezzel dolgozott, arra figyelmeztet, hogy a túl gyors kalóriacsökkentés nem fenntartható, ráadásul a test alkalmazkodik hozzá, ami megállíthatja a fogyást. A kulcs a tartós eredmények eléréséhez az étrend fokozatos változtatása és a rendszeres testmozgás.

Ha szeretnél még több tanácsot kapni, milyen hibákat ne kövess el a diétád alatt, nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
