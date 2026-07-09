Így festett Bonnie Tyler élete utolsó koncertjén: Galéria a 75 éves énekesnő életéről

Bonnie Tyler halálhíre az egész világot megrázta. 75 éves kora ellenére, márciusban még korát meghazudtoló módon lépett fel Londonban, amikor még semmit nem lehetett sejteni. Május elején azonban már aggasztó hírek jöttek a walesi énekesnő felől, mivel portugál otthonában hirtelen rosszul lett és egyből életmentő műtétet kellett végrehajtani az orvosoknak. A beavatkozás után mesterséges kómába helyezték, hogy stabilizálják az állapotát. Június közepén fel is ébredt a kómából, azonban tegnap, július 8-án örökre lehunyta szemeit a legendás énekesnő.

Bonnie Tyler a '80-as évek egyik legnagyobb ikonja volt (Fotó: Yui Mok)

Bonnie Tyler márciusban lépett fel utoljára

Senki nem gondolta volna, amikor megvette a jegyeit az énekesnő koncertjére, hogy zenetörténelmi pillanatnak lesz szemtanúja. Sajnos nem pozitív értelemben, mivel nem lehetett sejteni, hogy hetekkel később Bonnie Tyler haláláról fognak szólni a hírek. A londoni fellépés zseniális hangulatban telt mindenkinek, erről pedig még az énekesnő is posztolt az Instagram-oldalára.

Eredetileg az volt a terv, hogy két nappal később Cardiffban is fellép majd Bonnie Tyler, azonban azt a koncertet elhalasztották. Április végén pedig kórházba került az énekesnő, egy bélperforáció miatt, ami később kiderült, hogy végzetes volt.

Bonnie családja és csapata mély fájdalommal tudatja, hogy Bonnie tegnap este váratlanul elhunyt egy portugál kórházban azon betegség következtében, amely miatt kezelés alatt állt

– olvasható a közleményben.

Bonnie Tyler koncertje senkinek sem okozott csalódást (Fotó: NurPhoto via AFP)

Bonnie Tyler Európában turnézott volna

Mielőtt kórházba került volna az énekesnő, még úgy nyilatkozott, hogy jelenlegi állapotában egészségesnek érzi magát, és ameddig így marad, addig koncertezni is fog. Azt is hozzátette, hogy ha valaki egészséges, akkor megvan mindene. Ekkor még ő sem sejtette, hogy pár hét múlva mi fog történni.

Májusban pedig egy európai turné is tervben volt neki, de sajnos ezekre a helyekre, már nem fog tudni eljutni a nemrég 75. születésnapját ünneplő Bonnie Tyler. A tragédia pontos oka eddig ismeretlen, de a család közleménye alapján a bélperforáció miatt kialakult szövődmények okozhatták a legendás énekesnő halálát.