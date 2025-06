Péntek 13, Ragyogás: Minden idők legjobb horrorfilmjei

A babonások és horror rajongók kedvenc ünnepe Halloween után, amikor 13-a péntekre esik. A péntek 13 eredetét több vallási, kulturális és történelmi eseménnyel is összefüggésbe hozták. A péntek a keresztény hagyomány szerint Jézus megfeszítésének napja, ezért rossz ómennek számít. Ezzel együtt a 13-as számnak is van ide kapcsolódó gyökere, az utolsó vacsorán ugyanis 13-an ültek az asztalnál. Az északi mitológia szerint is 12 isten ünnepel Valhallában, de a 13. Loki, aki megzavarja ezt a rendet. Mindezek mellett valójában a 19-20. században indult útjára a napjainkban is sokakat foglalkoztató babona, főként a popkultúra, az irodalom, majd később a filmművészet segítette elő az elterjedését. Ennek örömére összegyűjtöttünk pár igazi horror-klasszikust, hogy a péntek esti filmezés is a babonás nap szellemében teljen.

A Péntek 13 néma gyilkosa, Jason (Fotó: IMDB)

Péntek 13

Mi mással kezdődhetne ez a gyűjtemény, ha nem a balszerencsés napról elnevezett Marcus Nispel rendező alkotásával. A 2009-es változat az eredeti film remake-je, és ugyan nincsenek túl jó értékelései, a horror-fanatikusok köreiben mégis töretlen a népszerűsége. Valójában klasszikus klisékkel dolgozik a film. Fiatalok egy csoportja érkezik a Crystal Lake tábor melletti tóhoz, a néma sorozatgyilkos, Jason pedig egy éjszaka alatt megpróbál mindenkit eltenni láb alól. Ami viszont vitathatatlan, hogy a jellegzetes Jason maszk mára a horrorfilm-történet ikonikussá vált eleme.

Ragyogás

A Ragyogás a Stephen King adaptációk sorát erősíti, amit nem más vitt vászonra, mint a 2001: Űrodüsszeia rendezője, Stanley Kubrick. King egyébként kicsit sem volt megelégedve az eredménnyel és össze is veszett Kubrickkal. A főszerepet Jack Nicholson alakítja. A kritika ugyan vegyes fogadtatásban részesítette a filmet, mégis a mai napig fülünkben cseng Nicholson hátborzongató hangja, és lelki szemeink előtt megjelenik eltorzult arckifejezése, amikor rátöri az ajtót a rettegő Shelley Duvall-ra.

Jack Nicholson ikonikus mondata eredetileg nem szerepelt a forgatókönyvben, improvizáció volt (Fotó: IMDB)

Az ördögűző

Az ördögűző a horrorrajongók „kötelező olvasmánya”, fontos filmtörténeti mérföldkő. Ez volt az első olyan horror, ami az ördögűzéssel foglalkozik és vallási témákhoz mer nyúlni. Bátor vállalás volt, a premier után a megszállt kislányt alakító Linda Blair a Warner Bros. által biztosított testőrökkel tudott csak közlekedni, mert úton-útfélen vallási fanatikusok támadtak rá. A legtöbb kritika is erről az oldalról érte a filmet, sokak szerint ugyanis „a Sátánt és a sátánizmust méltatja”.