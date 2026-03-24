Eljátszotta Kirk kapitányt, és ő lett a legidősebb ember az űrben: William Shatnert ünnepeljük

Március 22-én lett 95 éves William Shatner, a Star Trek, a T. J. Hooker, az Ügyvédek és a Futurama sztárja. Te tudtad róla a következőket?
Mindkét ágon zsidó származású, és mindkét ágon Kelet-Európából indulva kötöttek ki a felmenői a tengerentúlon. Az anyai nagyszülei a mai Litvánia, míg az apai nagyszülei a mai Ukrajnához és Romániához tartozó Bukovina területéről vándoroltak ki, mely utóbbi akkoriban az Osztrák-Magyar Monarchia fennhatósága alatt állt.
William Shatner már a kanadai Montrealban jött világra 1931. március 22-én egy háziasszony anya és ruházati iparban tevékenykedő vállalkozó apa gyermekeként. A tehetős családja a világsiker megérkezéséig anyagilag is támogatta Shatnert, mivel a színészi pályája igencsak lassan indult be. Kezdetben nyári színházi fesztiválokon dolgozott rendezőasszisztensként, majd a Kanadába látogató nagy Shakespeare-színészek mellett léphetett fel, és a szintén a fesztiválokra érkező amerikai kritikusok figyelmét felkeltette a teljesítménye, ez pedig idővel tévés szerződésekhez és hollywoodi karrierhez segítette Shatnert.
A karrierje leghíresebb szerepe Kirk kapitány lett a Star Trekből. A főszereplőtárs Spockot játszó Leonard Nimoy az életben is az egyik legjobb barátja volt, és akkor is épp mellette állt, amikor
a sorozat Arena című epizódjának forgatásán egy speciális effektus túl közel robbant fel hozzájuk, emiatt mindketten állandó fülcsengéssel járó halláskárosodást szenvedtek.
A Star Trek igazi világsztárrá tette Shatnert, de a hatvanas évek végére a sorozatot a tévécsatorna elkaszálta, plusz épp elvált a feleségétől, így a születésnaposunk pénz nélkül maradt. Egy ideig lakókocsiban élt, míg nem kapott újra néhány jól fizető színészi munkát, később pedig a Star Trek-mozifilmek, valamint olyan sorozatok, mint a T. J. Hooker, az Ügyvédek és a Jogi játszmák révén vissza tudott kerülni az élvonalba.
William Shatner is azon kevés színész közé tartozik, akik nem szeretik magukat visszanézni, így valójában neki kimaradt szinte a teljes Star Trek… Csak azokat az epizódokat és filmeket látta, amiket maga is rendezett.
Négy alkalommal is házasságra adta a fejét, három gyermeke született. A negyedik feleségével 2001-ben kötötték össze az életüket, majd 2020-ban hivatalosan elváltak, de aztán pár év múlva kibékültek. Így hivatalosan ugyan elváltnak számítanak, de mégis együtt vannak, és egymásra házastársként hivatkoznak.
A negyedik feleségével a közös hobbijuk, a lovak hozták össze őket, és Shatner régóta rajongója a lósportoknak is. A saját farmján tenyésztéssel is foglalkozik, és korábban maga is nyeregbe ült egy-egy megmérettetés kedvéért.
2006-ban egy jótékonysági árverésre felajánlotta a saját kioperált vesekövét. 75 ezer dollárért vásárolta meg egy elkötelezett Star Trek-rajongó, és a pénzből házakat építettek a rászorulóknak.
2021-ben az űrbe is ellátogatott, és már nem csak a Star Trek fikciós világában, hanem a valóságban is. Shatner a Blue Origin NS-18 fedélzetén egy szuborbitális utazásban vett részt, ezzel pedig ő lett a legöregebb ember, aki valaha a világűrben járt.
William Shatner ennyire idős korára sem vonult vissza a színészkedéstől, a mai napig aktív. Mér 90 felett is mozifilmben játszott (Senior Moment), de jelenleg is négy produkció vár bemutatásra a közreműködésével, melyek közül a legizgalmasabb a Keeper of the Cup, melyben Jason Priestley és Dan Aykroyd oldalán játszik.
