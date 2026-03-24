Eljátszotta Kirk kapitányt, és ő lett a legidősebb ember az űrben: William Shatnert ünnepeljük

Március 22-én lett 95 éves William Shatner, a Star Trek, a T. J. Hooker, az Ügyvédek és a Futurama sztárja. Te tudtad róla a következőket?

William Shatner ősei az Osztrák-Magyar Monarchiából vándoroltak ki

Mindkét ágon zsidó származású, és mindkét ágon Kelet-Európából indulva kötöttek ki a felmenői a tengerentúlon. Az anyai nagyszülei a mai Litvánia, míg az apai nagyszülei a mai Ukrajnához és Romániához tartozó Bukovina területéről vándoroltak ki, mely utóbbi akkoriban az Osztrák-Magyar Monarchia fennhatósága alatt állt.

A szülei támogatása is kellett a karrierjéhez

William Shatner már a kanadai Montrealban jött világra 1931. március 22-én egy háziasszony anya és ruházati iparban tevékenykedő vállalkozó apa gyermekeként. A tehetős családja a világsiker megérkezéséig anyagilag is támogatta Shatnert, mivel a színészi pályája igencsak lassan indult be. Kezdetben nyári színházi fesztiválokon dolgozott rendezőasszisztensként, majd a Kanadába látogató nagy Shakespeare-színészek mellett léphetett fel, és a szintén a fesztiválokra érkező amerikai kritikusok figyelmét felkeltette a teljesítménye, ez pedig idővel tévés szerződésekhez és hollywoodi karrierhez segítette Shatnert.

A jóbarátja mellett szenvedett maradandó sérülést

A karrierje leghíresebb szerepe Kirk kapitány lett a Star Trekből. A főszereplőtárs Spockot játszó Leonard Nimoy az életben is az egyik legjobb barátja volt, és akkor is épp mellette állt, amikor

a sorozat Arena című epizódjának forgatásán egy speciális effektus túl közel robbant fel hozzájuk, emiatt mindketten állandó fülcsengéssel járó halláskárosodást szenvedtek.

Még világhírű színészként is lakókocsiban élt

A Star Trek igazi világsztárrá tette Shatnert, de a hatvanas évek végére a sorozatot a tévécsatorna elkaszálta, plusz épp elvált a feleségétől, így a születésnaposunk pénz nélkül maradt. Egy ideig lakókocsiban élt, míg nem kapott újra néhány jól fizető színészi munkát, később pedig a Star Trek-mozifilmek, valamint olyan sorozatok, mint a T. J. Hooker, az Ügyvédek és a Jogi játszmák révén vissza tudott kerülni az élvonalba.