Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: kórházba kellett szállítani a legendás színészt, nagyon aggódnak érte

William Shatner
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 06:46
star trekkórház
William Shatner állítólag saját maga hívta ki a mentőket.

Aggasztó hírt közölt a TMZ, ugyanis kiderült, hogy kórházba kellett szállítani a 94 éves, legendás színészt, William Shatnert, akit a legtöbben minden bizonnyal a Star Trek ikonikus Kirk kapitányaként, illetve T. J. Hookerként ismernek.

William Shatner
William Shatner / Fotó: AFP

William Shatner állítólag Los Angelesben, az otthonában lett rosszul a vércukra miatt, és saját maga hívta a mentőket még szerda délután. Ezek után kórházba szállították, hogy kivizsgálják, de azóta kiderült, hogy szerencsére jól van és már pihen.

William Shatner jelenleg is aktív, szinte folyamatosan dolgozik és szerepel, ráadásul még 2021-ben történelmet is írt, ugyanis 90 évesen ő volt a legidősebb ember a világűrben a Blue Originnek köszönhetően. Rajongói nagyon aggódnak érte, hiszen valóban egy legendás színészről van szó, aki maradandót alkotott pályafutása során.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu