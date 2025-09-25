Most jött: kórházba kellett szállítani a legendás színészt, nagyon aggódnak érte

Aggasztó hírt közölt a TMZ, ugyanis kiderült, hogy kórházba kellett szállítani a 94 éves, legendás színészt, William Shatnert, akit a legtöbben minden bizonnyal a Star Trek ikonikus Kirk kapitányaként, illetve T. J. Hookerként ismernek.

William Shatner / Fotó: AFP

William Shatner állítólag Los Angelesben, az otthonában lett rosszul a vércukra miatt, és saját maga hívta a mentőket még szerda délután. Ezek után kórházba szállították, hogy kivizsgálják, de azóta kiderült, hogy szerencsére jól van és már pihen.

William Shatner jelenleg is aktív, szinte folyamatosan dolgozik és szerepel, ráadásul még 2021-ben történelmet is írt, ugyanis 90 évesen ő volt a legidősebb ember a világűrben a Blue Originnek köszönhetően. Rajongói nagyon aggódnak érte, hiszen valóban egy legendás színészről van szó, aki maradandót alkotott pályafutása során.