Előkerült Sam Neill utolsó fotója: halála előtt egy hónappal még mosolyogva szelfizett

A Jurassic Park sztárja 78 éves korában váratlanul elhunyt július 13-án, hétfőn Ausztráliában. A színész ugyan hosszú éveken keresztül küzdött a rákkal, de halála előtt tünetmentes volt. Sam Neill Instagram-oldalán tartotta a kapcsolatot rajongóival, olykor még friss felvételeket is megosztott magáról ott. Előkerült az utolsó szelfije, amelyen még vidáman mosolygott.

Sam Neill, a Jurassic Park sztárja 78 éves korában hunyt el váratlanul (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Sam Neill 78 éves korában váratlanul elhunyt

78 éves korában váratlanul elhunyt A Jurassic Park sztárja 2022 óta küzdött egy nagyon ritka rákbetegséggel, de halála idején tünetmentes volt

sztárja 2022 óta küzdött egy nagyon ritka rákbetegséggel, de halála idején tünetmentes volt A színész utolsó fotóján is még mosolyogva szelfizett.

Sam Neill utolsó fotóján még mosolyogva szelfizett

A Jurassic Park sztárjának utolsó fotója néhány héttel azelőtt került fel a közösségi oldalára, így még váratlanabb, hogy elhunyt 78 éves korában. Sam Neill Instagram-oldalán több képet is közzétett az ausztrál ARIA Hall of Fame díjátadón való részvételéről. A bejegyzésében számos hírességet is méltatott, köztük Kate Ceberanót, Jenny Morrist, illetve Vika és Linda Bullt. Illetve az egyikükkel, Kate Ceberanóval még egy közös képet is megosztott, amelyen együtt mosolyogtak.

Az ARIA HALL OF FAME díjátadó! Csodálatos este volt Sydney-ben. Négy olyan nőt tüntettek ki, akiket évtizedek óta példaképemnek tartok: JENNY MORRIST, KATE CEBERANÓT, valamint VIKA és LINDA BULLT. Jennyt nem más, mint Új-Zéland volt miniszterelnöke, JACINDA ARDERN iktatta be a Hall of Fame-be. Ő is egy hős számomra

– fogalmazta a posztjában a színész.

Sam Neill hosszú ideje tünetmentes volt

A Jurassic Park sztárjánál még 2022-ben diagnosztizálták a vérrák egyik fajtáját, a non-Hodgkin limfóma egy ritka és agresszív típusát, az úgynevezett angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát. De Sam Neill csak egy évvel később beszélt nyíltan betegségéről. Bár a betegséget a harmadik stádiumban fedezték fel, a színész idén tavasszal mégis büszkén mesélte felépülését. Állítása szerint egy innovatív kezelés után megállapították nála, hogy nincsenek többé rákos sejtek a szervezetében, így hosszú évek után végre kijelenthette, hogy tünetmentes.