78 éves korában meghalt a Jurassic Park-filmek legendás sztárja. Az Írországban született színész több mint öt évtizedes pályafutása során a világ egyik legelismertebb karakterszínészévé vált, miközben magánéletét mindig óvta a nyilvánosság elől és igyekezett a botrányoktól távol tartani magát. Éppen ezért rendkívüli szakmai tisztelet kísérte őt egész életében. Sam Neill halálával nemcsak Hollywood, hanem a nemzetközi filmvilág is az egyik legmeghatározóbb alakját veszítette el.

Sam Neill halálhírét családja jelentette be (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

A Jurassic Park dr. Alan Grant -je váratlanul elhunyt 78 éves korában

-je váratlanul elhunyt 78 éves korában Halálhírét családja közölte a színész Instagram-oldalán, amelyben kijelentették, hogy nem a rákbetegségébe halt bele

Sam Neill magánéletét és több mint 5 évtizedes karrierjét kifejezetten a botránymentesség és a szakmai tisztelet jellemezte, öröksége pedig tovább él filmjein keresztül.

Sam Neill halála

Sam Neill 78 éves korában, július 13-án váratlanul elhunyt Ausztráliában. Halálhírét családja jelentette be a színész Instagram-oldalán. Bejegyzésükben kihangsúlyozták, hogy már jó ideje rákmentes volt és nem emiatt hunyt el. Elmondták, hogy később majd további részleteket is megosztanak, de addig is kérték, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket. A poszt alatt a rajongók mellett egykori kollégái, rendezők és producerek is kifejezték együttérzésüket, megemlékezve arról, hogy nemcsak egy kiváló színész volt, hanem rendkívül kedves, intelligens és szerény ember is, aki soha nem engedte, hogy a hírnév megváltoztassa őt. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyik utolsó bejegyzésében is más hírességeket méltatott.

Sam Neill botrányoktól mentesen élte életét (Fotó: PA/Northfoto)

Sam Neill emléke örökre velünk marad: így lett a félénk kisfiúból világsztár

Sam Neill 1947. szeptember 14-én született az észak-írországi Omagh városában Nigel John Dermot Neill néven. Édesapja katonatisztként szolgált, ezért a család hamarosan Új-Zélandra költözött, ahol a későbbi színész gyermekéveit töltötte. És bár sokáig félénk fiúnak tartotta magát, már iskolásként érdekelte az irodalom és a színjátszás. A Canterbury Egyetemen angol irodalmat tanult, később azonban a színház világa teljesen magával ragadta. Az 1970-es évek elején már az új-zélandi filmipar egyik feltörekvő tehetségeként tartották számon, de a nemzetközi áttörését az 1981-es Ómen 3 - Végső leszámolás hozta meg, amelyben Damien Thorn felnőtt változatát alakította. A horrorfilm ugyan megosztotta a kritikusokat, de Hollywood felfigyelt az új-zélandi színészre, aki ettől kezdve egyre több amerikai és brit produkcióban is lehetőséget kapott.