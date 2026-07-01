Ruby Rose brutális balesetet szenvedett, itt vannak a részletek: „Több bordám is eltört”

Ruby Rose kórházba került bordatöréssel. A színésznő locsolás közben elveszítette egyensúlyát és belezuhant a saját medencéjébe, az eséstől pedig több bordája is eltört, és azonnal kórházba kellett szállítani. A balesetről készült felvételt ő maga osztotta meg a közösségi oldalán, miközben azt is elárulta, hogy hosszú hetekig tartó felépülés vár rá.
Ruby Rose bordatöréssel kórházba került. A 40 éves ausztrál színésznő éppen a kertjében dolgozott, és a medence környékét locsolta, amikor elveszítette az egyensúlyát és bezuhant a medencébe. Az esés következtében az oldalát beütötte a medence szélébe és több bordája is eltört. A szerencsétlen balesetről felvétel készült a ház egyik biztonsági kamerája által, amit később Ruby Rose az Instagram-oldalán egy történetben is megosztott. A videót a tőle megszokott öniróniával röviden kommentálta.
Nyugodjanak békében a bordáim és a nyaram. Több bordám is eltört. Egyből a kórházba mentem.
Később a Ruby Rose Threads közösségi oldalán is jelentkezett, ahol részletesebben beszámolt az állapotáról.
Egyik pillanatban még itt beszélgetek veletek, a következőben már a kórházban vagyok két eltört bordával. Micsoda hétfő!
A színésznő továbbá azt is elárulta, hogy a bordatörések miatt légzőgyakorlatokat kell végeznie egy speciális eszközzel, amely segít megelőzni a tüdőszövődményeket. Elmondása szerint pontosan a jobb oldali alsó bordáira esett rá, ezért rendkívül fájdalmas még a legegyszerűbb mozdulat is. Egyik bejegyzésében azt írta, hogy most még egy melltartó felvétele vagy a felállás is elképzelhetetlen számára, ezért arra kérte követőit, ajánljanak neki jó könyveket és sorozatokat, mert a felépülése várhatóan hosszú hetekig tart majd.
A mostani sérülés azért is viselte meg különösen a színésznőt, mert eszébe juttatta pályafutása egyik legsúlyosabb balesetét. 2019-ben Ruby Rose a Batwoman című sorozat forgatásán szenvedett súlyos nyaksérülést egy kaszkadőrjelenet közben. A baleset következtében a gerincvelője kis híján maradandó károsodást szenvedett, sürgősségi műtéten kellett átesnie, hogy elkerülje a bénulást. A színésznő később nyilvánosságra hozta a műtétjéről készült felvételeket is, és elmondta, hogy orvosai szerint centimétereken múlt, hogy nem maradt egész életére mozgáskorlátozott.
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