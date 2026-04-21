Dagad a szexbotrány! Katy Perry Justin Bieber fenekét is letapizta

Nem csitulnak a kedélyek a Teenage Dream énekesnője körül. Előkerült egy újabb felvétel, amelyen a sztár illetlen módon viselkedett az akkor még tinédzser énekessel. A videón Katy Perry megfogta az akkor 18 éves Justin Bieber fenekét.

Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / Northfoto

A szóban forgó videó 2012-ben készült Londonban, a Capital Summertime Ball kulisszái mögött. A felvételen az látható, hogy az akkor 27 éves Katy Perry egy játékosnak szánt, ám utólag sokak szerint illetlen módon, megfogja az akkor 18 éves Justin Bieber fenekét. A jelenet külön pikantériája, hogy az énekesnő ezt követően belenéz a kamerába, és szájról olvashatóan azt mondja, 'bocsi, Selena', utalva ezzel a fiatal énekes akkori barátnőjére, Selena Gomezre. Ugyan a felvétel hosszú időre feledésbe merült, most azonban újra előkerült, és villámgyorsan terjedni kezdett az interneten.

A videó újbóli felbukkanása nem véletlen, hiszen Katy Perry neve a napokban más okból is előtérbe került. Ruby Rose ugyanis azt állította, hogy az énekesnő 20 évvel ezelőtt szexuálisan zaklatta őt egy melbourne-i éjszakai klubban. A színésznő beszámolója szerint az eset a 2010-es évek elején történt, és bár sokáig nem beszélt róla, most úgy érezte, eljött az idő, hogy nyilvánosságra hozza a történteket. Katy Perry képviselői azonban határozottan visszautasították a vádakat, és 'kategorikusan hamisnak, valamint veszélyesnek' nevezték az állításokat. Ennek ellenére az ügy komoly visszhangot váltott ki, és az ausztrál hatóságok is vizsgálatot indítottak az állítólagos incidens kapcsán.

Ruby Rose szexuális zaklatásos vádjai óta pedig sorra kerülnek elő a felvételek és a rágalmazások az énekesnővel szemben. Először Anna Kendrick régi interjúja került előtérbe, amikor a színésznő azt állította, hogy Katy Perry molesztálta őt a 2014-es Grammy-gálán. Majd ezután egyre több régebbi történet látott napvilágot: Katy Perry megcsókolt egy 19 éves fiút az American Idol című műsorban, egy másik 14 éves fiút a koncertjén, mutogatta magát a Teenage Dream című dalának forgatásán és fogdosta a 18 éves Justin Bieber fenekét. Ezek a történetek ugyan mind feledésbe merültek az évek alatt, most azonban előtérbe kerültek Ruby Rose szexuális zaklatásos vádjai után és teljesen más színben tüntetik fel az énekesnőt.