Újabb vád: Katy Perry Anna Kendricket is molesztálta

Ruby Rose szexuális zaklatással kapcsolatos vádjai után előkerült egy régi interjú, ami alátámaszthatja Katy Perry „agresszív” viselkedését. Anna Kendrick már 2014-ben kitálalt arról, hogy az énekesnő molesztálta őt.

Katy Perry Anna Kendrick dekoltázsát fogdosta meg a 2014-es Grammy-gálán

Ruby Rose szexuális zaklatással vádolta meg Katy Perry -t

szexuális zaklatással vádolta meg -t Az eset 20 évvel ezelőtt történt egy szórakozóhelyen Ausztráliában

Az énekesnő tagadja a vádakat

Előkerült egy korábbi felvétel, amelyen Anna Kendrick bevallotta, hogy Katy Perry molesztálta őt a 2014-es Grammy-gálán.

Katy Perry Anna Kendricket is molesztálta

A mostani vádak után előtérbe került egy több, mint 10 évvel ezelőtti felvétel, ahol Anna Kendrick a híres komikus, Conan O'Brien beszélgetős műsorában egy nem mindennapi történetet mesélt el a 41 éves énekesnőről. Elmondása szerint a 2014-es Grammy-gálán Katy Perry váratlanul molesztálta a dekoltázsát.

Katy Perry az ujjaival benyúlt a dekoltázsomba. Furcsa este volt.

A színésznő megpróbált viccelődni is a helyzeten. Azt mondta, hogy merész ruhája „szinte kérte” az ilyen reakciókat, és ha senki nem tett volna semmit, akkor talán csalódott lett volna.

Hát, a ruhám miatt én is kicsit provokáltam. Ha senki sem tette volna meg, egy kicsit szomorú lettem volna.

Majd miután a műsorvezető faggatni kezdte, Anna Kendrick csak annyit mondott, hogy az énekesnő ilyen természetű, azaz Katy Perry „agresszív”.

Anna Kendrick a kihívó ruháját hibáztatja a történtekért

Ruby Rose szexuális zaklatással vádolja Katy Perry-t

Ez a korábbi felvétel évekig feledésbe merült, ám Ruby Rose botránya után újra előtérbe került. A 40 éves színésznő ugyanis súlyos vádakat fogalmazott meg az énekesnővel szemben. Azt állította, hogy 20 évvel ezelőtt egy ausztrál szórakozóhelyen Katy Perry szexuálisan zaklatta őt és azért csak most tudott előállni a történetével, mert ennyi idő kellett neki ahhoz, hogy beszélni tudjon róla.