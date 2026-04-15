Újabb vád: Katy Perry Anna Kendricket is molesztálta

Ruby Rose szexuális zaklatással kapcsolatos vádjai után előkerült egy régi interjú, ami alátámaszthatja Katy Perry „agresszív” viselkedését. Anna Kendrick már 2014-ben kitálalt arról, hogy az énekesnő molesztálta őt.
A mostani vádak után előtérbe került egy több, mint 10 évvel ezelőtti felvétel, ahol Anna Kendrick a híres komikus, Conan O'Brien beszélgetős műsorában egy nem mindennapi történetet mesélt el a 41 éves énekesnőről. Elmondása szerint a 2014-es Grammy-gálán Katy Perry váratlanul molesztálta a dekoltázsát.
Katy Perry az ujjaival benyúlt a dekoltázsomba. Furcsa este volt.
A színésznő megpróbált viccelődni is a helyzeten. Azt mondta, hogy merész ruhája „szinte kérte” az ilyen reakciókat, és ha senki nem tett volna semmit, akkor talán csalódott lett volna.
Hát, a ruhám miatt én is kicsit provokáltam. Ha senki sem tette volna meg, egy kicsit szomorú lettem volna.
Majd miután a műsorvezető faggatni kezdte, Anna Kendrick csak annyit mondott, hogy az énekesnő ilyen természetű, azaz Katy Perry „agresszív”.
Ez a korábbi felvétel évekig feledésbe merült, ám Ruby Rose botránya után újra előtérbe került. A 40 éves színésznő ugyanis súlyos vádakat fogalmazott meg az énekesnővel szemben. Azt állította, hogy 20 évvel ezelőtt egy ausztrál szórakozóhelyen Katy Perry szexuálisan zaklatta őt és azért csak most tudott előállni a történetével, mert ennyi idő kellett neki ahhoz, hogy beszélni tudjon róla.
Katy Perry szexuálisan bántalmazott a melbourne-i Spice Market éjszakai klubban. Kit érdekel, mit gondol ő. Akkor még csak a húszas éveim elején jártam. Most 40 éves vagyok. Majdnem két évtizedbe telt, mire ezt nyilvánosan kimondtam. Bár nagyon hálás vagyok, hogy elég sokáig kitartottam ahhoz, hogy megtaláljam a hangomat, ez csak azt mutatja, milyen hatással van az emberre a trauma és a szexuális zaklatás. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
A vádak komoly visszhangot váltottak ki a médiában, így az énekesnő csapata is azonnal reagált. Katy Perry képviselői a Daily Mailnek tett nyilatkozatukban határozottan tagadták az állításokat, „veszélyes és megalapozatlan hazugságnak” nevezve azokat.
A Ruby Rose által a közösségi médiában terjesztett, Katy Perryre vonatkozó állítások nemcsak kategorikusan hamisak, hanem veszélyes, meggondolatlan hazugságok is.
És bár az énekesnő tagadta a vádakat, ez az újonnan előtérbe került felvétel Anna Kendrick molesztálásáról új megvilágításba helyezi a Katy Perry szexuális zaklatásával kapcsolatos vádakat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.