Hoppá! Ricky Martint a budapesti karácsonyi vásárban kapták el

A karácsonyi vásár látogatói nem mindennapi meglepetéssel találkozhattak az elmúlt napokban: Ricky Martin Budapest utcáin sétálgatott.

Ricky Martin a Bazilikánál lévő karácsonyi vásárt járta

Fotó: Hahn Lionel/ABACA / Northfoto

Az énekes, aki az utóbbi években többször is fellépett hazánkban, úgy tűnik, nemcsak a magyar közönséget szereti, hanem magát a várost is.

Ricky Martin már többször járt Magyarországon, így pontosan tudja, hová érdemes ellátogatni - legutóbb a Bazilikánál, a karácsonyi vásárban is feltűnt.

Elmondása szerint már szinte helyiként járja a várost, turistáskodásáról pedig Instagram-videót is közzétett, sőt magyarul írta a köszönetet követőinek:

Úgy sétálok Budapesten, mint egy helyi – néha észrevesznek, néha nem. De mindig szívesen fogadnak. Öt év alatt háromszor léptem fel itt. Néhány kapcsolódást nem kell magyarázni. Magyarország ismeri a zenémet, és ezt érzem is. Nagyon köszönöm

- írta az énekes a videó alá.

Ricky Martin legutóbbi látogatásáról videót tett ki