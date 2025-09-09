Ricky Martin megvarrta a fellépés előtt elszakadt nadrágját

Az 53 éves énekes pár perccel a fellépése előtt saját kezűleg varrta meg elszakadt nadrágját. Ricky Martin ezt a vicces pillanatot pedig meg is osztotta az Instagram oldalán.

Ricky Martin az MTV VMA 2025 gálán egy Latin Icon díjat kapott a zenei munkásságáért

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Ricky Martin varrta meg a fellépés előtt elszakadt nadrágját

Ricky Martin neve mára összeforrt a latin popzene fogalmával. Ikonikus slágerei, és latin stílusa évtizedek óta meghatározó a nemzetközi zenei életben. Az MTV Video Music Awards 2025 eseményén azonban nem csupán zenei teljesítménye miatt került reflektorfénybe. Egy váratlan, mégis humoros ruhabaleset, azaz 'wardrobe malfunction' is emlékezetessé tette az estét. Az 53 éves énekes közvetlenül a fellépése előtt szembesült vele, hogy fellépőruhája - pontosabban a nadrágja - elszakadt. Ahelyett azonban, hogy pánikba esett volna, Ricky Martin gyorsan cselekedett. Tűt és cérnát ragadott, és saját maga varrta meg a ruhadarabot a színfalak mögött. Az esetről készült fotót, és néhány kulisszatitkot Instagram oldalán is megosztotta, a következő humoros megjegyzéssel:

Sok nevetés, barátok, és még egy kis ruhabaleset is... (egyébként tudok varrni is 😆)

Ricky Martin Instagram oldalára feltöltött képválogatása tökéletesen tükrözi az énekes fellépés előtti pillanatait. Látható, ahogy levágatja a haját, ahogy fürdőköpenyben pihen, és az is, ahogy egy kiadós reggelivel készül a nagy este előtt.

Ricky Martin az MTV VMA 2025 főszereplője volt

Ricky Martin-nak azonban ez csak egy vicces pillanat volt az estéből. Az énekes számára sokkal inkább azon volt a fő hangsúly, hogy az MTV VMA 2025 gálán átvehette a Latin Icon-díjat. Ez az elismerés első alkalommal került átadásra az MTV történetében. A díjat barátja, Jessica Simpson adta át a UBS Aréna színpadán, Long Island-en. Ricky Martin Latin Icon-díja elismeri a latin kultúrára és zenére gyakorolt kiemelkedő hatást. Az 53 éves énekes már több mint 40 éve van a pályán, és ez idő alatt olyan örökzöld slágerekkel ajándékozta meg a világot, mint a 'Livin' la Vida Loca' vagy a 'Maria'.

Ricky Martin-nak a Latin Icon-díjat barátja, Jessica Simpson adta át

(Fotó: imageSPACE / MediaPunch / Northfoto)

Ricky Martin megható köszönőbeszéde

A Latin-Icon díj átvétele után elmondott beszédében Ricky Martin pedig meghatódva köszönte meg a támogatást rajongóinak, barátainak, családjának és egész csapatának. Kiemelte, hogy:

40 éve vagyok a pályán. A zene számomra mindig egy eszköz volt arra, hogy országokat, kultúrákat és embereket kapcsoljak össze.

Külön megemlítette négy gyermekét, Matteo-t, Valentino-t, Lucia-t és Renn-t, akiknek azt üzente, hogy: