"Úristen, hogy nézel ki?" - keményen beszóltak a Tövismadarak sztárjának

Rachel Ward, a 68 éves színésznő a múlt hónapban az Instagramon köszönte meg vásárlóinak a 2025-ös támogatásukat. A Tövismadarak sztárja egy húsmarha-farmot vezet Ausztráliában a 78 éves férjével, Bryan Brownnal, akihez 1983-ban ment hozzá, mindössze néhány hónappal azután, hogy a minisorozat forgatásán találkoztak. A párnak – akik a vásznon Luke O'Neill és Meggie Cleary férjet és feleséget alakítottak – később három gyermeke született – a ma már 42 éves Rosie, a 39 éves Matilda és a 34 éves Joe.

A Tövismadarak sztárjának keményen beszóltak

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Tövismadarak sztárjának bejegyzése kegyetlen megjegyzéseket kapott a követőitől

Miközben Rachel a mezőgazdasági munkáját népszerűsítette, a bejegyzése kegyetlen megjegyzéseket kapott a követőitől. „Azt olvastam, hogy 68 éves. Sokkal idősebbnek néz ki! Én 62 vagyok, és nem hiszem el, hogy csak néhány évvel idősebb nálam” – írta az egyik, míg egy másik hasonló stílusban minősítette az egykori színésznőt: „Úristen, mi a fene történt veled? Olyan csinos voltál???” Egy másik kritikus pedig sértő módon úgy fogalmazott, hogy Rachel megjelenése egy „évek óta tartó elhanyagoltság eredménye".

Több követő is Rachel védelmére kelt, az egyikük ezt mondta: „Az isten szerelmére, ezek szörnyű megjegyzések – gyönyörű volt, most is gyönyörű és hihetetlen munkát végez.”

A hozzászólásokra válaszolva Rachel azt mondta, hogy sajnálja azokat, akik kritizálták a klipben való megjelenését. „Köszönöm, kedves hölgyem, hogy a védelmemre kelt” – írta Rachel.

„Csak sajnálni tudom azokat a szegény lelkeket, akik ennyire félnek az öregedéstől. Megtanulják majd, hogy egy nő számára a végső szabadság az, ha elengedi a fiatalságot és a szépséget.”

Amíg tart a fiatalság és gyönyörű is vagy, fürdőzöl benne, de az élet sokkal többet jelent ennél. Nem ismerheted meg az örömeit, amíg oda nem érsz- tette hozzá a Rachel - szúrta ki a Daily Mail.