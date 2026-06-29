Gyász: tragikus baleset áldozata lett a közkedvelt szépségkirálynő

Életét vesztette a közkedvelt szépségkirálynő, Eleisha Skinner. A fiatal, 21 éves szépség tragikus balesetben hunyt el, miután saját autója nyomta őt halálra, miközben pakolt ki belőle. A halottkémi vizsgálat során kiderült, hogy a modell és egyetemista január 4-én tért vissza a karácsonyi szünetről. Audijával diákszállása előtt próbált leparkolni, amikor a jármű a jeges úton megcsúszott, és a falhoz szorította őt. Bár a hangos csattanást és segélykiáltását követően azonnal mentőt hívtak hozzá, az életét már nem lehetett megmenteni.
Eleisha január 8-án halt bele súlyos sérüléseibe Angliában. A nyomozás szerint a lejtős feljárót jég borította, ezért rendkívül csúszós volt. A területet nem szórták fel, és nem volt korlát vagy védőelem sem, amely megakadályozhatta volna, hogy a jármű továbbguruljon. A boncolás szerint a halál oka oxigénhiányos agykárosodás volt, amelyet fulladás idézett elő. Ez azt jelenti, hogy a testére nehezedő nyomás megakadályozta a légzést.
A halottkém felszólította az ingatlan tulajdonosát, a Howarth Property vállalatot, hogy számoljon be a biztonsági intézkedésekről. A cég ezt követően korlátokat szerelt a feljáró mellé. A további tájékoztatás még nem történt meg, írja a Mirror, hozzátéve, Eleisha családja megható módon emlékezett meg a fiatalról:
Kedves, önzetlen és szenvedélyes fiatal nő volt, aki mindig másokat helyezett maga elé. Vidám és energikus személyisége miatt mindig ő volt a társaság lelke. Mindig velünk marad, gyönyörű Eleishánk. Örökké szeretni fogjuk, örökké hiányozni fog, és soha nem felejtjük el.
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