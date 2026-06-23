Kiderült az igazság! Madonna életrajzi filmje egy balhé miatt nem készült el

Madonna egy brutálisan őszinte interjúban elárulta, miért került végül parkolópályára a régóta tervezett életrajzi filmje, amelyben Julia Garner alakította volna őt.

Madonna életrajzi filmje egy durva összeveszés miatt állt le annak idején

(Fotó: PA/Northfoto)

Madonna életrajzi filmjének forgatása 2023-ban megakadt

életrajzi filmjének forgatása 2023-ban megakadt Az énekesnő azt állítja, ennek az volt az oka, hogy összeveszett az Universal Studios -szal

-szal A 67 éves poplegenda úgy érezte, hogy nem hittek benne.

Madonna életrajzi filmje egy balhé miatt nem készült el

Madonna évek óta dolgozott azon, hogy elkészüljön az életéről szóló nagyszabású mozifilm. A projektet eredetileg az Universal Studios fejlesztette, és a főszerepre Julia Garnert választották. A film körül óriási volt az érdeklődés, a projekt azonban végül váratlanul leállt. A rajongók hosszú ideig nem tudták, pontosan mi áll a háttérben, a 67 éves énekesnő most azonban végre tisztázta a helyzetet. Elmondása szerint egy balhé vezetett ideáig, ami a költségek miatt robbant ki. Madonna úgy gondolta, hogy az ő rendkívüli élete miatt nagy költségvetésre lett volna szükség. És amikor kitalálta, hogy ezek csökkentése érdekében költöztessék át a projektet Szerbiába, az Universal Studios egyszerűen nem hitt benne.

Nem tudom. Talán egyszerűen nem hittek bennem. Az egyik első reakciójuk az volt, hogy: 'Nem hisszük, hogy négynél több napot maradnál Szerbiában.' Erre én azt feleltem: 'Elolvastátok a forgatókönyvet?' Az egész életem a túlélésről szólt. Nem nyaralni megyek oda.

Mozifilm helyett sorozatformátumban gondolkodik tovább

Ezért úgy döntött, hogy nem erőlteti tovább a mozifilmes változatot, és inkább más lehetőségeket keres. És bár a projekt leállítása sokakat meglepett, Madonna hangsúlyozta: nem mondott le arról, hogy egyszer elmesélje az életét a rajongóinak. A Netflix fel is vette vele a kapcsolatot egy sorozat elkészítése céljából.

Ez egy teljesen más, hosszú folyamat volt, mert nem használhattam fel az Universal-nál készült forgatókönyvemet, hacsak nem vásároltam volna meg tőlük zsarolói áron, pedig én írtam. Ne is kérdezzétek.

Madonna lányával való kapcsolatát egy közös projekt mentette meg

(Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)

Madonna lányával való kapcsolatáról is vallott

Madonna életrajzi filmje mellett családi életéről is megnyílt. Elárulta, hogy idősebb lányával, Lourdes Leonnal voltak olyan időszakok, amikor kapcsolatuk komoly próbatétel elé került. Az énekesnő szerint a konfliktusok részben abból fakadtak, hogy lányának nem volt könnyű egy világhírű édesanya árnyékában felnőnie. A kapcsolatuk azonban fordulóponthoz érkezett egy közös zenei projekt miatt, amit lánya kezdeményezett. Lourdes felajánlotta, hogy írjanak együtt egy dalt, amely segíthet feldolgozni az egymás iránt érzett sérelmeket és félreértéseket. Madonna szerint ez a folyamat mindkettőjük számára rendkívül érzelmes volt. A közös munka során olyan dolgokat is kimondtak egymásnak, amelyeket korábban nehezen tudtak volna személyesen megfogalmazni. A zene így nemcsak kreatív együttműködés lett, hanem egyfajta terápiás eszköz is. És bár anya és lánya között természetesen ma is előfordulnak nézeteltérések, kapcsolatuk sokkal erősebbé vált az elmúlt évek során.