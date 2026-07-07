„A kisfiunk nem nevetett és nem tudott felülni” – sokkoló diagnózist kaptak a szülők

Bertie Napier Robertsnél négyéves korában állapították meg a béta-propeller fehérjéhez társuló neurodegenerációt (BPAN), amely egy rendkívül ritka genetikai betegség. A kórképet az X-kromoszómán található WDR45 gén mutációja okozza. Ennek következtében vas halmozódik fel az agyban, ami felnőttkorban a szellemi képességek fokozatos romlásához vezet. A fiúknál a betegség általában súlyosabb lefolyású, mivel nincs egy második X-kromoszómájuk, amely részben ellensúlyozhatná a genetikai hibát.

Ritka genetikai betegséget diagnosztizáltak az ötéves fiúnál, miután nem fejlődött megfelelően Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ritka genetikai betegséget diagnosztizáltak az ötéves fiúnál, miután nem fejlődött megfelelően

Ha Bertie betegsége eléri a második stádiumot, demencia, Parkinson-kór és disztónia is kialakulhat nála. Családja abban bízik, hogy a londoni Great Ormond Street Gyermekkórházban génterápiás kezelésben részesülhet, amennyiben sikerül előteremteni a klinikai vizsgálatok finanszírozását.

Háztartásbeli édesanyja, Emiliee így emlékezett vissza:

Teljesen összezavarodtam, amikor megkaptuk a diagnózist – azonnal sírva fakadtam. Szörnyű volt belegondolni, mi várhat rá. Teljesen összetörtem

– mesélte, majd hozzátette:

„A betegség legsúlyosabb következménye, hogy a második stádiumban demencia, Parkinson-kór alakulhat ki, és végül az életét is veszélyeztetheti. Világszerte kevesebb mint 500 ismert eset van, és ezeknek mindössze 10 százaléka érint fiút, mert a lányoknak két X-kromoszómájuk van, így rendelkeznek egy egészséges génváltozattal is. A fiúknál azonban az egyetlen X-kromoszómán található gén hibás, ezért eleve rendkívül ritka, hogy egyáltalán megszülessenek ezzel az állapottal. Számunkra Bertie igazi csoda”.

Az édesanya szerint Bertie szervezete szinte egyáltalán nem termeli azt a fehérjét, amely az agysejtek újrahasznosításához szükséges. Emiatt az agysejtek fokozatosan elpusztulnak, miközben a szervezetben természetesen termelődő vas felhalmozódik az agyában, ami a betegség második stádiumához vezet. Jelenleg csak csoszogva tud közlekedni, járni és beszélni nem tud.

Ha a génterápia nem válik elérhetővé, mire eléri a betegség második szakaszát, minden eddig megszerzett képességét elveszítheti – még a mosolyát is. A mosolyával nyugtat meg minket, és attól félek a legjobban, hogy egyszer úgy ébredek fel, hogy többé nem látom mosolyogni.

Bertie Emilee negyedik gyermeke, ezért ő és 32 éves férje, Grant Roberts azonnal észrevették, hogy kisfiuk fejlődése elmarad a korának megfelelő mérföldkövektől. Emilee a Sell Us Your Storynak így fogalmazott:

Amikor Bertie kilenc hónapos volt, felvettem a kapcsolatot a védőnővel. Akkoriban arra gondoltam, hogy talán autizmusról lehet szó – genetikai betegségre vagy bármi hasonlóra egyáltalán nem is gondoltam. Nem felelt meg a kilenc hónapos fejlődési vizsgálaton, a védőnő pedig azt mondta, szerinte globális fejlődési elmaradása lehet.

Az anya elmondása alapján ezután gyermekorvoshoz és gyógytornászhoz kerültek. Próbálták mozgásra bírni kisfiát, de a jobb oldala nagyon merev volt. Emellett gyakran elkalandozott a figyelme, játék közben is hosszú pillanatokra elrévedt. A gyógytornász megkérdezte, milyen gyakran fordul ez elő.