KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Konrád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Madonna a rendőrséghez fordult: hihetetlen dolog történt az énekesnővel Coachella után

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 14:43
segítségCoachella
A hatóságok elmondása szerint nem szándékosan történhetett a tragédia. Madonna most egy „kedves lélek” segítségében bízik.
CJA
A szerző cikkei

Madonna jutalmat ajánlott fel a Coachella fesztiválon múlt hétvégén viselt ruhájának visszaszerzéséért, miután a rendezvény után több vintage jelmeze is eltűnt.

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Miért ilyen fontosak Madonna eltűnt ruhái?

Ezek nem csak ruhák, hanem a történelmem egy részét képezik

- írta az énekesnő Instagramon.

Az eltűnt darabok között volt a lila kabát, a fűző és a ruha is, amelyeket a péntek esti kaliforniai rendezvényen Sabrina Carpenterrel közös meglepetésvendég-szereplése során viselt. A ruhák különösen értékesek Madonna számára, mivel ugyanazokat a csizmákat, fűzőt és kabátot viselte a 20 évvel ezelőtti Coachella-fellépése során is.

Az énekesnő hozzátette: imádkozik azért, hogy egy kedves lélek rábukkanjon a ruhákra, és visszajuttassa azokat a csapatának. Azt is elmondta, hogy jutalom jár a megtalálónak. 

A rendőrség elmondása szerint a ruhákat utoljára szombaton, helyi idő szerint 1:30-kor látták egy golfkocsin a fesztivál területén. Az eltűnés ellenére nincs bizonyíték arra, hogy valaki szándékosan vitte volna el őket, ezért feltételezik, hogy a pakolás során történhetett probléma - írja a BBC.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
