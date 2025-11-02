Lamine Yamal váratlan bejelentést tett a barátnőjéről

A mindössze 18 éves Lamine Yamal az utóbbi hónapokban nemcsak a pályán, hanem a magánéletében is a figyelem középpontjába került. A spanyol sajtóban már egy ideje pletykáltak arról, hogy a Barcelona fiatal sztárja szakított barátnőjével, most pedig Yamal maga is megerősítette a hírt. A D Corazón című műsorban Javi Hoyos kérdésére elmondta: valóban véget ért kapcsolata az argentin énekesnővel, Nicki Nicole-lal.
Nem vagyunk együtt, de nem hűtlenség miatt. Egyszerűen csak különváltunk, és ennyi. Minden, ami most megjelenik, az nem igaz. Nem voltam hűtlen, és nem voltam senki mással
- nyilatkozta a Barcelona játékosa, aki hozzátette: a döntés közös volt, és baráti hangulatban váltak el.
A fiatal támadó magánélete az elmúlt hónapokban több alkalommal is reflektorfénybe került. Szeptemberben derült ki hivatalosan, hogy Yamal Nicki Nicole-lal jár, aki több Barcelona-mérkőzésen is a lelátón buzdította párját. Néhány nappal ezelőtt pedig olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Yamal apuka lehet – ezt volt szerelme erősen cáfolta.
A Barcelonánál most abban bíznak, hogy a szakítás nem veti vissza a játékos teljesítményét, sőt, segít neki abban, hogy újra a futballra koncentráljon. Yamal a Real Madrid-Barcelona (2-1) El Clásicón nem tudott érdemben beleszólni a meccs alakulásába, mivel továbbra is szeméremcsont-problémákkal küzd. A klubnál remélik, hogy a következő hetekben visszanyeri csúcsformáját, és újra a legjobbját nyújtja a pályán, immár szingliként - írta az Origo.
