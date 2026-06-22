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Újabb mesterhármas várható Messitől? Mutatjuk a foci-vb hétfői programját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Argentína
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 10:15
foci-vbLionel Messi
Gólvágók csapnak össze. Ezek miatt a meccsek miatt érdemes fent maradni! Mutatjuk, milyen csapatok lépnek pályára a foci-vb-n ma.

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, ugyanakkor egészen július 19-ig kell várnunk arra, hogy megtudjuk, ki emelheti a magasba a foci-vb kupáját. Most igazi gólvágók csapnak össze. Argentína korábban Algériát verte meg Messi mesterhármasával, míg Ausztria Jordánia felett aratott 3-1-es győzelmet. Most azonban egymás ellen kell bizonyítaniuk.

Messi az első idei foci-vb-meccsén már háromszor is eredményes volt
Messi az első idei foci-vb-meccsén már háromszor is eredményes volt Fotó: AFP

Foci-vb: ez lesz a mai program

  • Június 22. hétfő 19:00 Argentína–Ausztria (Dallas Stadion, J csoport)
  • Június 22. hétfő 23:00 Franciaország–Irak (Philadelphia Stadion, I csoport)
  • Június 23. kedd, 2:00 Norvégia–Szenegál (New Jersey Stadion, I csoport)
  • Június 23. kedd, 5:00 Jordánia–Algéria (San Francisco Bay Area Stadion, J csoport)

Ide kattintva lehet megnézni a foci-vb teljes programját, illetve követni a legfrissebb eredményeket, ide kattintva pedig a vb egyéb híreit lehet elolvasni.

 

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