Újabb mesterhármas várható Messitől? Mutatjuk a foci-vb hétfői programját

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, ugyanakkor egészen július 19-ig kell várnunk arra, hogy megtudjuk, ki emelheti a magasba a foci-vb kupáját. Most igazi gólvágók csapnak össze. Argentína korábban Algériát verte meg Messi mesterhármasával, míg Ausztria Jordánia felett aratott 3-1-es győzelmet. Most azonban egymás ellen kell bizonyítaniuk.
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