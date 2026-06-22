Újabb mesterhármas várható Messitől? Mutatjuk a foci-vb hétfői programját

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, ugyanakkor egészen július 19-ig kell várnunk arra, hogy megtudjuk, ki emelheti a magasba a foci-vb kupáját. Most igazi gólvágók csapnak össze. Argentína korábban Algériát verte meg Messi mesterhármasával, míg Ausztria Jordánia felett aratott 3-1-es győzelmet. Most azonban egymás ellen kell bizonyítaniuk.

Messi az első idei foci-vb-meccsén már háromszor is eredményes volt Fotó: AFP

Foci-vb: ez lesz a mai program

Június 22. hétfő 19:00 Argentína–Ausztria (Dallas Stadion, J csoport)

Argentína–Ausztria (Dallas Stadion, J csoport) Június 22. hétfő 23:00 Franciaország–Irak (Philadelphia Stadion, I csoport)

Franciaország–Irak (Philadelphia Stadion, I csoport) Június 23. kedd, 2:00 Norvégia–Szenegál (New Jersey Stadion, I csoport)

Norvégia–Szenegál (New Jersey Stadion, I csoport) Június 23. kedd, 5:00 Jordánia–Algéria (San Francisco Bay Area Stadion, J csoport)