Kylie Minogue neve váratlan politikai botrány középpontjába került Ausztráliában. Anthony Albanese miniszterelnök egy podcast műsorban tett felelőtlen megjegyzést az énekesnőről, ami után hatalmas felháborodás tört ki. A kormányfő végül nyilvánosan kért bocsánatot.

Kylie Minogue hatalmas botrányba keveredett az ausztrál miniszterelnök felelőtlen megjegyzése miatt

(Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)

Az ausztrál miniszterelnök nyilvánosan kért bocsánatot egy meggondolatlan megjegyzés miatt

Anthony Albanese egy podcast műsorban jegyezte meg, hogy lefeküdne Kylie Minogue -gal

egy podcast műsorban jegyezte meg, hogy lefeküdne -gal A komment hatalmas felháborodást váltott ki a politikai körökben.

Kylie Minogue-ról tett megjegyzése miatt kért bocsánatot az ausztrál miniszterelnök

Anthony Albanese egy hivatalos közleményben kért bocsánatot egy korábbi podcast műsorban tett megjegyzése miatt. Az ausztrál miniszterelnök – aki alig fél éve házasodott össze feleségével – Nikki Osbourne műsorában vendégeskedett, amikor megjegyezte, lefeküdne Kylie Minogue-gal. Az ártatlannak tűnő megjegyzés pedig olyan hatalmas port kavart, hogy az ausztrál miniszterelnök hétfőn egy rövid közleményt adott ki. Anthony Albanese bocsánatkérésében azt írta:

Egyértelműen elnézést kérek a megjegyzésért.

Az ausztrál miniszterelnök lefeküdne Kylie Minogue-gal

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a humorista Nikki Osborne Bush Deep című podcast műsorának vendége volt, ahol egy ismert játékban kellett részt vennie. A műsorvezető arra kérte, válasszon három ismert ausztrál híresség – Kylie Minogue, Nicole Kidman és Rhonda Burchmore – közül, hogy kit venne feleségül, kivel randizna, illetve kivel létesítene szexuális kapcsolatot. A miniszterelnök először igyekezett kitérni a válasz elől, arra hivatkozva, hogy alig fél éve házasodott össze feleségével, Jodie Haydonnal. A műsorvezető azonban tovább faggatta, és azt kérdezte, kit választana, ha nem lenne házas. Anthony Albanese végül Kylie Minogue nevét mondta, majd amikor Osborne visszakérdezett, hogy akkor 'feleségül venné, randizna vele és lefeküdne vele is?', a miniszterelnök őszintén válaszolt.

Ezt így mind együtt. Ő egyszerűen csodálatos.

Anthony Albanese hivatalos közleményben kért bocsánatot Kylie Minogue-ról tett megjegyzése miatt

(Fotó: PA/Northfoto)

Hatalmas port kavart Anthony Albanese Kylie Minogue-ról tett megjegyzése

A podcast részlet nyilvánosságra kerülése után több ellenzéki politikus is elítélte a miniszterelnök szavait. Sarah Henderson szenátor szerint Anthony Albanese Kylie Minogue-ról tett kijelentése tiszteletlen volt a nőkkel szemben, kínos helyzetbe hozta Ausztráliát, és méltatlan egy miniszterelnökhöz. Hasonlóan fogalmazott Zali Steggall független parlamenti képviselő is, aki szerint a közéleti szereplőknek példát kellene mutatniuk, ezért az ilyen megjegyzések nem férnek bele a politikai kultúrába. De egyes nőjogi szervezetek is kifejezték nemtetszésüket az ausztrál miniszterelnök megjegyzéséről.