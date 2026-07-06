„Az erdő lángra kaphat” – Veszélybe került Vajna Timi és családja

Vajna Tímea, mostani nevén Ráthonyi-Palácsik Tímea számára nagy szerelem volt a keleti part és a New York melletti élet, végül ezért is döntött úgy a családjával, hogy elhagyják Los Angelest és Connecticutba költöznek. Ám a mostani eset után könnyen meglehet, hogy a szomszédokkal nem lesz felhőtlen a kapcsolata. Korábban a sajtó úgy értesült, hogy a kétgyerekes anyuka és üzletasszony nemcsak a kalandvágy miatt költözött a keleti partra, hanem az óvodák és az iskolák közelsége miatt is. A nyugodt környezet azonban a hétvégén nem volt olyan csendes, mint ahogyan azt elképzelte volna.

Vajna Tímea férje, Ráthonyi Zoltán is egyből beleszeretett a házba, ahova pár hónapja költöztek be (Fotó: Bánkúti Sándor)

Vajna Tímea nem kímélte a szomszédját

A hétvégén az egész Egyesült Államok ünnepelt, mivel július negyedikén, szombaton volt 250 éve, hogy kinyilvánították Amerika függetlenségét Nagy-Britanniától. Azóta a függetlenség napjának nevezik ezt a napot és minden évben tűzijátékkal ünnepelnek az emberek. Így tett Ráthonyi-Palácsik Tímea szomszédja is, aki viszont nem figyelt a közelben élőkre.

Nem is hagyta ezt szó nélkül és közösségi oldalán fakadt ki szomszédjára.

Az egyik szomszédunk egy „apró” kis tűzijátékot rendezett.. Nem tudom, gondolt-e arra, hogy az erdő lángra kaphat a szétszóródó szikráktól (bár gondolom, akkor nem kapott volna engedélyt) és az állatok halálra rémülnek...

– írta Instagram-történetében.

Ráthonyi-Palácsik Tímeát rendesen kiakasztotta a szomszédja (Fotó: Mediaworks Archív)

Vajna Tímea gyermekei és kis kedvencei miatt háborodott fel

A tűzijáték elsősorban nem az édesanyát, hanem sokkal inkább két gyermekét zavarta. Ben és Hailey tavaly érkeztek a Ráthonyi családba, akik közül a kisfiú béranya segítségével született. Ám most a kicsik éjszakája eléggé zaklatott lett, mivel már későre járt, amikor a szomszédjuk úgy döntött, még ellövi a megmaradt tűzijátékait.

Azonban saját maga és a gyerekei mellett is voltak olyanok, akikért aggódott a családanya. Ők pedig nem mások, mint Timi macskái, akik szinte már családtagnak számítanak náluk. Korábban többször is macskamániásnak nevezte magát, amit lassan már gyermekei is átvesznek tőle, mivel az anyuka szerencséjére jól kijönnek egymással a gyerkőcök és a kis kedvencek.