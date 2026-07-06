„Nézzétek, hogyan jár a lába!” – A gerincműtét utáni nagy áttörés Galó Tomika életében

Újabb mérföldkőhöz érkezett az SMA-val harcoló gyermek élete. Galó Tomika a gerincműtét óta nehéz időszakon van túl, de a mozgásfejlődése látványos sikert hozott.

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Galó Tomika a januári gerincműtét óta eltelt időszakban Fotó: olvasói fotó

Nézzétek, hogyan jár a lába! Haladunk, tényleg haladunk előre, Tomika egyre energikusabb és ügyesebb a feladatok közben

– nyilatkozta a Borsnak büszkén a gyermek édesanyja Hornischer Anikó, aki hozzátette, hogy nagy áttörést hozott az elmúlt időszak gyermekénél. SMA Tomika koordináltan és szabadon képes már mozgatni a lábát, ami korábban komoly nehézséget okozott neki. Ez a fizikai előrelépés a legfőbb bizonyítéka annak, hogy a mindennapi munka végre beérik.

Ez a lábmozgás azonban nem magától jött, kőkemény és sokszor megterhelő időszak áll mögöttünk. Tomika mindennapjai a komoly fizikai kihívásokról szólnak, jelenleg a legnagyobb feladatot a térdnyújtás jelenti neki. Nagy fegyelem kell ahhoz, hogy kibírjon egy teljes órát a speciális nyújtóeszközben, egyenesen tartott lábakkal. Bár az orvosi előírások szerint ebben a rögzítőben kellene aludnia is, ezt egyelőre teljesen elképzelhetetlennek tartom

– folytatja az édesanya, aki elárulja azt is, hogy gyermeke számára fizikai fájdalom a minden egyes nap kötelező térd masszázs is.

A szívem szakadt meg, amikor az egyik ilyen nehéz este halkan felsóhajtott, hogy bárcsak én is úgy születtem volna, hogy már tudok járni

– emlékszik vissza Anikó, aki azzal motiválja ilyenkor Tomikát, hogy ha szeretne önállóan lépkedni, akkor ezért ezt muszáj végigcsinálni.

Galó Tomika újabb mérföldkőhöz érkezett a betegséggel vívott harcában

Tomika mindennapi gyógytorna közben, szerencsére a gyógytornásszal szinte tökéltes az összhang Fotó: olvasói fotó

A mostani fejlődés mögött a sikeres klinikai háttér mellett, a gyógytornászával végzett szakmai munka áll.

Tomika szeméből sugárzik a bizalom, valahányszor a gyógytornászára néz, aki szeretettel, türelemmel, de ha kell, maximális határozottsággal terelgeti a mindennapi gyakorlatok során. Nagyon pontosan kiismerte már minden apró huncutságát, és folyamatosan feszegeti a fizikai határait. Ennek a szoros együttműködésnek köszönhetően nagyon sok minden visszajött már, amire a műtét előtt képes volt, sőt úgy érzem, most már új célok felé tartanak együtt

– mondja az édesanya, akinek a pécsi három hónapos kontrollvizsgálat után hatalmas kő esett le a szívéről. A röntgenfelvételek megerősítették, hogy a januári gerincműtét eredménye tökéletes, a beültetett tartórendszer stabil, és biztonságosan szolgálja Tomika növekedését.

Ha visszagondolok arra, hogy honnan indultunk, és most hol tartunk, leginkább hálát érzek. Nagyon fontos lehetőség számunkra, hogy küzdhetünk, mégpedig olyan alapokkal a hátunk mögött, mint amilyen a génterápia. Előttünk áll még a május végi csípővizsgálat, ahol egy újabb beavatkozás lehetősége dől el, de addig is minden erőnkkel a célzott gyógytornára fókuszálunk, hogy ezt elkerülhessük

– zárja a beszélgetést Anikó, aki bízik benne, hogy ha így haladunk tovább, akkor Tomika előtt nyitva áll a jövő kapuja.

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