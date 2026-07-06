ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Csaba névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nézzétek, hogyan jár a lába!” – A gerincműtét utáni nagy áttörés Galó Tomika életében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Galó Tomika
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 06. 16:00
SMA Tomikabetegség
Fontos mérföldkőhöz érkezett a SMA Tomika a januári gerincműtét óta eltelt időszakban. Bár a rehabilitáció hónapjai rengeteg kihívást tartogatnak, a kisfiú mozgásfejlődése látványos sikert hozott. Galó Tomika energikusabban és koordináltabban mozgatja a lábát, mint korábban bármikor.

Újabb mérföldkőhöz érkezett az SMA-val harcoló gyermek élete. Galó Tomika a gerincműtét óta nehéz időszakon van túl, de a mozgásfejlődése látványos sikert hozott.

Galó Tomika
Fontos mérföldkőhöz érkezett a Galó Tomika a januári gerincműtét óta eltelt időszakban Fotó: olvasói fotó

Nézzétek, hogyan jár a lába! Haladunk, tényleg haladunk előre, Tomika egyre energikusabb és ügyesebb a feladatok közben

 – nyilatkozta a Borsnak büszkén a gyermek édesanyja Hornischer Anikó, aki hozzátette, hogy nagy áttörést hozott az elmúlt időszak gyermekénél. SMA Tomika koordináltan és szabadon képes már mozgatni a lábát, ami korábban komoly nehézséget okozott neki. Ez a fizikai előrelépés a legfőbb bizonyítéka annak, hogy a mindennapi munka végre beérik.

Ez a lábmozgás azonban nem magától jött, kőkemény és sokszor megterhelő időszak áll mögöttünk. Tomika mindennapjai a komoly fizikai kihívásokról szólnak, jelenleg a legnagyobb feladatot a térdnyújtás jelenti neki. Nagy fegyelem kell ahhoz, hogy kibírjon egy teljes órát a speciális nyújtóeszközben, egyenesen tartott lábakkal. Bár az orvosi előírások szerint ebben a rögzítőben kellene aludnia is, ezt egyelőre teljesen elképzelhetetlennek tartom

 – folytatja az édesanya, aki elárulja azt is, hogy gyermeke számára fizikai fájdalom a minden egyes nap kötelező térd masszázs is. 

A szívem szakadt meg, amikor az egyik ilyen nehéz este halkan felsóhajtott, hogy bárcsak én is úgy születtem volna, hogy már tudok járni

 – emlékszik vissza Anikó, aki azzal motiválja ilyenkor Tomikát, hogy ha szeretne önállóan lépkedni, akkor ezért ezt muszáj végigcsinálni.

Galó Tomika újabb mérföldkőhöz érkezett a betegséggel vívott harcában

Galó Tomika
Tomika mindennapi gyógytorna közben, szerencsére a gyógytornásszal szinte tökéltes az összhang Fotó: olvasói fotó

 

A mostani fejlődés mögött a sikeres klinikai háttér mellett, a gyógytornászával végzett szakmai munka áll. 

Tomika szeméből sugárzik a bizalom, valahányszor a gyógytornászára néz, aki szeretettel, türelemmel, de ha kell, maximális határozottsággal terelgeti a mindennapi gyakorlatok során. Nagyon pontosan kiismerte már minden apró huncutságát, és folyamatosan feszegeti a fizikai határait. Ennek a szoros együttműködésnek köszönhetően nagyon sok minden visszajött már, amire a műtét előtt képes volt, sőt úgy érzem, most már új célok felé tartanak együtt 

– mondja az édesanya, akinek a pécsi három hónapos kontrollvizsgálat után hatalmas kő esett le a szívéről. A röntgenfelvételek megerősítették, hogy a januári gerincműtét eredménye tökéletes, a beültetett tartórendszer stabil, és biztonságosan szolgálja Tomika növekedését.

Ha visszagondolok arra, hogy honnan indultunk, és most hol tartunk, leginkább hálát érzek. Nagyon fontos lehetőség számunkra, hogy küzdhetünk, mégpedig olyan alapokkal a hátunk mögött, mint amilyen a génterápia. Előttünk áll még a május végi csípővizsgálat, ahol egy újabb beavatkozás lehetősége dől el, de addig is minden erőnkkel a célzott gyógytornára fókuszálunk, hogy ezt elkerülhessük

– zárja a beszélgetést Anikó, aki bízik benne, hogy ha így haladunk tovább, akkor Tomika előtt nyitva áll a jövő kapuja.

Ha segíteni szeretnél Tomikának, akkor ITT tudod felvenni a családdal a kapcsolatot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu