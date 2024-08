Itt vannak az első képek Kylie Minogue szuper Sziget koncertjéről - Galéria

Megtörtént a nagy visszatérés, Kylie Minouge elképesztő formában lépett szerda esete a Sziget Fesztivál nagyszínpadára. De mit is várhat az ember egy olyan szupersztártól, akinek a keresztneve az ausztrál őslakosok nyungar nyelvében a 'bumeráng' szóból származik? Pont azt, hogy ha egyszer már varázsolt, akkor egy évtizeddel később sem várhatunk tőle kevesebbet.

Elképesztő hangulatot csinált a Szigeten Kylie (Fotó: Szabolcs László)

Nem is akart énekelni

Kylie eredetileg színésznőnek készült, egy véletlennek köszönheti, hogy énekes-világsztár lett belőle. Egy jótékonysági rendezvényen énekelte el a Loco-Motion című 1962-es Little Eva dalt, amit szerencséjére egy lemezkiadó menedzsere is hallott… Azonnal le is szerződtette az apró termetű szőkeséget, az említett dalt feldolgozták és ezzel jött ki az első lemeze is, amivel azonnal a világ legünnepeltebb sztárjai között találta magát.

Már napok óta Budapesten tartózkodik

A szupersztár teljes titokban, szombaton landolt a fővárosban. Érdekes tény, hogy a hírességeknek nem szokása több nappal a fellépés előtt megérkezni, van, aki a bulija előtt két órával érkezik (és utána tovább is áll), Kylie viszont úgy döntött, hogy szeretné újra felfedezni Budapestet, ezért eltölt itt egy pár kellemes napot. Az énekesnő tíz évvel ezelőtt vendégeskedett nálunk utoljára, azóta pedig nagyon sokat változott a város, szóval volt mit megnéznie…

Szerénység a köbön

Az ausztrál énekesnőnek nincsenek sztárallűrjei, az öltözőjébe – ahova a lapunk munkatársai kedden már beleshettek – sem kért semmi cicomát, mindössze az volt a fontos számára, hogy élő növények vegyék körül. A művirágokat ugyanis ki nem állhatja… A Sziget szervezői ezért szerda délelőttre „kizöldítették” a helységet, Kylie ezenkívül hideg frissítőket kapott, gyümölcsöt és könnyű harapnivalót.

Semmi cicoma, eben az öltözőben készült Kylie a koncertjére (Fotó: Bors)

Szétkapta a Szigetet

Kylie szerda este 21.15-kor lépett színpadra, és elképedve látta magával szemben, azt a több tízezer embert, akik extázisban kiabáltak már akkor, amikor még egy hang sem jött ki a torkán. A hangulat ebben a pillanatban meg is alapozódott, és innen bizony csak felfele ment.

