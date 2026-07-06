Rambón és Rocky-n túl is van élet: Ezek a 80 éves Sylvester Stallone legalulértékeltebb filmjei

Hova repül az idő? Szinte felfoghatatlan, de Sylvester Stallone ma ünnepli 80. születésnapját. Az olasz és ukrán bevándorlók gyermekeként felcseperedő amerikai filmikon közel hatvan éve, 1969-ben mutatkozott be a vásznon, azóta pedig nemcsak Hollywoodot, hanem az egész világot sikerült meghódítania. Több mint fél évtizede elképzelhetetlen, hogy ne fussunk bele a nevébe tékák polcain, moziplakátokon vagy manapság a SkyShowtime kínálatában Tulsa királyaként. Noha Stallone karizmatikusan egyedi arcvonásai láttán mindenki rögtön Rocky Balboa ikonikus lépcsőn futós képkockáira vagy John Rambo félmeztelen darálós jeleneteire gondol, Sly pályafutása ennél jóval sokrétűbb, és bőven akadnak olyan alakításai, mozijai, melyek sokkal több figyelmet érdemelnek, és amiket akár ma, az ikon születésnapján is bátran le lehet emelni a polcról. Mutatjuk, melyek is ezek!
Senki sem kérdőjelezheti meg Rambo szexuális orientációját, csak maga John Rambo. Pontosabban a színész, aki alakítja. A Tango és Cash-ben ez meg is történik, természetesen arra a nyomdafestéket nem tűrő szállóigére gondolunk, melyet most inkább nem idéznénk, de a mostanság szintén a SkyShowtime-on taroló Kurt Russell-lel közösen készített akcióvígjáték bemutatta, Stallone nemcsak szövegelésben verhetetlen, de kellő mennyiségű öniróniával is bír.
„Persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem!” Akár ezt is reagálhatná a kedves olvasó arra, hogy az Oscar is helyet kapott a listán. A Sylvester Stallone-filmek közül talán ez a leginkább félreértett darab, amivel az amerikai közönség és a kritikusok egész egyszerűen nem tudtak mit kezdeni, ám Európában mindenki imádta, hazánkban is kultfilmmé avanzsált az elmúlt 35 évben.
Azt talán még a legnagyobb Sylvester Stallone-rajongók sem tudták, de kedvencük még magyarul is megszólalt egyik filmes alkotásában. Nem, nem A feláldozhatók Budapest-jelenetére gondolunk, hanem az 1978-as, magyar származású Joe Eszterhas által írt Ö.K.Ö.L.-re, amiben egy alvilági ügyekbe keveredő kamionsofőrt alakít mindenki Sly-ja. Mutatjuk is, hogy ment neki a magyar nyelvlecke.
Sylvester Stallone magyar kapcsolatai itt még nem érnek véget, hiszen a Menekülés a győzelembe nem csak azáltal köthető hazánkhoz, hogy a régi, fasisztoid zászlókkal teleaggatott MTK-pályán forgatták. A 1981-es mozi ugyanis tulajdonképpen a húsz évvel korábbi Fábri Zoltán-film, a Két félidő a pokolban laza feldolgozása is. Sly pedig igazi sztárokat hozott ekkor hazánkba, hiszen a legendás Michael Caine mellett a világklasszis labdarúgó, Pelé is szerepet kapott a sportdrámázásban.
James Mangold mielőtt még Hugh Jackmanből Farkast, azaz pontosabban Rozsomákot faragott az önálló filmjeiben, karrierje elején egy kriminálisan keveset emlegetett krimit kotyvasztott össze. Mármint csak rá kell nézni a Cop Land szereposztására: a főszerepben természetesen Sylvester Stallone alakítja a New Jersey-i jó zsarut, aki saját, korrupt kollégáival kénytelen szembeszállni, kiket nem mellékesen olyan gigászok alakítanak, mint Ray Liotta, Robert Patrick vagy Robert De Niro.
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