Rambón és Rocky-n túl is van élet: Ezek a 80 éves Sylvester Stallone legalulértékeltebb filmjei

Hova repül az idő? Szinte felfoghatatlan, de Sylvester Stallone ma ünnepli 80. születésnapját. Az olasz és ukrán bevándorlók gyermekeként felcseperedő amerikai filmikon közel hatvan éve, 1969-ben mutatkozott be a vásznon, azóta pedig nemcsak Hollywoodot, hanem az egész világot sikerült meghódítania. Több mint fél évtizede elképzelhetetlen, hogy ne fussunk bele a nevébe tékák polcain, moziplakátokon vagy manapság a SkyShowtime kínálatában Tulsa királyaként. Noha Stallone karizmatikusan egyedi arcvonásai láttán mindenki rögtön Rocky Balboa ikonikus lépcsőn futós képkockáira vagy John Rambo félmeztelen darálós jeleneteire gondol, Sly pályafutása ennél jóval sokrétűbb, és bőven akadnak olyan alakításai, mozijai, melyek sokkal több figyelmet érdemelnek, és amiket akár ma, az ikon születésnapján is bátran le lehet emelni a polcról. Mutatjuk, melyek is ezek!

Sylvester Stallone 2026-ban fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen idén már a nyolcadik X-et tölti (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Barangolás Sylvester Stallone rejtett kincsei között

Tango és Cash

Senki sem kérdőjelezheti meg Rambo szexuális orientációját, csak maga John Rambo. Pontosabban a színész, aki alakítja. A Tango és Cash-ben ez meg is történik, természetesen arra a nyomdafestéket nem tűrő szállóigére gondolunk, melyet most inkább nem idéznénk, de a mostanság szintén a SkyShowtime-on taroló Kurt Russell-lel közösen készített akcióvígjáték bemutatta, Stallone nemcsak szövegelésben verhetetlen, de kellő mennyiségű öniróniával is bír.

A Sylvester Stallone-mozik talán legemlékeztesebb párosát Kurt Russell-lel alkotta a születésnapos (Fotó: Warner Bros.)

Oscar

„Persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem!” Akár ezt is reagálhatná a kedves olvasó arra, hogy az Oscar is helyet kapott a listán. A Sylvester Stallone-filmek közül talán ez a leginkább félreértett darab, amivel az amerikai közönség és a kritikusok egész egyszerűen nem tudtak mit kezdeni, ám Európában mindenki imádta, hazánkban is kultfilmmé avanzsált az elmúlt 35 évben.

Ö.K.Ö.L.

Azt talán még a legnagyobb Sylvester Stallone-rajongók sem tudták, de kedvencük még magyarul is megszólalt egyik filmes alkotásában. Nem, nem A feláldozhatók Budapest-jelenetére gondolunk, hanem az 1978-as, magyar származású Joe Eszterhas által írt Ö.K.Ö.L.-re, amiben egy alvilági ügyekbe keveredő kamionsofőrt alakít mindenki Sly-ja. Mutatjuk is, hogy ment neki a magyar nyelvlecke.