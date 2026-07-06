40 felett vagy? Ezektől a nyári ruháktól sürgősen búcsúzz el!

Bár a divatban nincsenek kőbe vésett szabályok, bizonyos fazonok és összeállítások jobban kiemelhetik az egyéni stílust, míg mások kevésbé előnyösek. Összegyűjtöttünk néhány divattippet azoknak, akik 40 felett szeretnének egyszerre trendin és magabiztosan öltözködni.

Divattippek 40 felett: 5 ruhadarab, amit érdemes lecserélni

Fotó: Cast Of Thousands / shutterstock

Divattippek: így legyél ellenálhatatlan 40 fölött

Az öltözködés minden életkorban az önkifejezés egyik eszköze, a nyári hónapokban pedig különösen könnyű játékos, mégis elegáns szetteket összeállítani. A jól megválasztott ruhák nemcsak a kényelmet szolgálják, hanem az egyéniséget is tükrözik.

Negyven felett sokan már nem a gyorsan változó trendeket követik, hanem olyan darabokat választanak, amelyek időtállóak, jól kombinálhatók és illenek a saját stílusukhoz. A lezser elegancia, a minőségi alapdarabok és a tudatos ruhaválasztás gyakran sokkal kifinomultabb megjelenést eredményez, mint a pillanatnyi divathullámok másolása.

40 fölötti nők divattippjei: ezeket mindenképp kerüljük el

Tudtad, hogy nemcsak a frizurák öregíthetnek, hanem különböző ruhadarabok is? Ezért nem árt odafigyelni arra, hogyan frissíted fel a stílusod! 40 felettiek, most figyeljetek! Ezektől a ruhadaraboktól ugyanis érdemes végre elbúcsúznotok – írja cikkében a life.hu.

1.Túl sok virágminta

Tudjuk, hogy szereted a virágokat, de nem kell, hogy az egész ruhatárad ezt kiabálja az emberek arcába! Ha nagyon nem akarod elengedni a virágminta kezét, akkor válassz egy ruhadarabot, ami ebben a mintában tündököl, a többi darab viszont legyen teljesen neutrális, hogy kellemesen elsimítsa a virágok túlsúlyát! A kulcs a harmónia!

2. Spagettipántos trikó

Tudjuk, hogy meleg van, de felejtsd el a spagettipántos trikókat! Próbálj ki helyette vastagabb pántos bodykat vagy különleges textúrájú, ujjatlan blúzokat!

3. Farmershortok

Tudod, melyikről beszélünk! A túl kicsi, túl szűkös, túl tépett, túl fiatalos shortokról, melyek egyébként már a 20 évesek körében sem divatosak. Helyette jöhet a magas derekú vászonnadrág vagy a vintage bermudanadrág!

4. Oversized pólók

Megvannak azok a pólók, melyeknek se formája, se egyénisége, se színe nincsen? Egy bohém szetthez lehet, hogy elmennek, de 40 fölött inkább a lezser elegancia mellett érdemes kikötni. Hordj helyette laza vászoningeket vagy sikkes blúzokat.