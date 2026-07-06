Egy királyi családdal foglalkozó szakértő szerint Harry herceg és Meghan Markle közelgő brit látogatása már most katasztrófa, függetlenül attól, hogy végül mi történik.

Meghan Markle és Harry herceg

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Még el sem indultak, de már áll a bál: Harry herceg és Meghan Markle angliai látogatása kész katasztrófa

A hírek szerint Sussex hercege és hercegnéje még ebben a hónapban gyermekeikkel együtt az Egyesült Királyságba utaznak, noha továbbra is kérdések övezik a biztonságukat, valamint azt is, hogy hol fognak megszállni.

Bronte Coy újságíró és királyi kommentátor szerint azonban a látogatás részleteiről szóló folyamatos találgatások és a hosszan elnyúló médiavisszhang már előre kudarcra ítélte a királyi családdal való esetleges kibékülést. Coy a The Sun Royal Exclusive című podcastjében úgy fogalmazott:

A cirkusz a legtalálóbb szó erre. Számomra döbbenetes, hogy miközben az elmúlt hetekben egyértelműen megkezdődött Harry és Meghan brit megítélésének helyreállítása, ez az egész ennyire gyorsan és ilyen katasztrofális módon omlott össze.

Hozzátette:

Bármi is történjen innentől kezdve – és továbbra is úgy gondolom, hogy el fognak utazni az Egyesült Királyságba –, ez már most katasztrófa. Harry egyértelműen a legnagyobb bírálói kezére játszott. Folyamatosan azzal vádolják őket, hogy érzelmi zsarolást alkalmaznak, állandó cirkusz veszi körül őket, mindennek rendkívül drámainak kell lennie, mintha egy szappanoperát néznénk. Akár egyetért ezzel valaki, akár nem, kívülről pontosan így fest a helyzet.

Harry eredetileg azt tervezte, hogy felesége, Meghan, valamint gyermekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő is elkísérik az ötnapos brit látogatására, amelyet a birminghami Invictus Games egyéves visszaszámlálásának alkalmából szerveznek. A herceg azonban a múlt héten állítólag elkezdte újragondolni az utazást, miután megtudta, hogy családja egyesült királyságbeli biztonsági védelmének felülvizsgálatát a Kockázatkezelési Testület még nem végezte el.

A Sussex házaspár szóvivője közölte:

A herceg továbbra is minden lehetséges megoldást megvizsgál annak érdekében, hogy a látogatás biztonságosan megvalósulhasson, és gyermekei is lehetőséget kapjanak arra, hogy megismerjék és élvezhessék az Egyesült Királyságot.

A hétéves Archie herceg és az ötéves Lilibet hercegnő várhatóan nem vesznek részt nyilvános eseményeken, Meghan azonban a tervek szerint elkíséri férjét a londoni Royal Hospital Chelsea intézményébe, valamint a birminghami National Exhibition Centre-ben megrendezett Invictus-rendezvényre.