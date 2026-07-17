Zivatar, hőség és felhőszakadás: durva, mi vár ránk ma!

Továbbra sem kímél minket a nyári időjárás. Pénteken, július 17-én ismét egyszerre kell megküzdenünk a hőséggel és az esővel.

13 vármegyére adtak ki figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt. Ilyen időjárásra számíthatunk egész pénteken

Fotó: HungaroMet

A HungaroMet péntekre 13 vármegyére adott ki figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt, ráadásul négy déli vármegyénkre kettes, narancs fokozatút. Emellett szinte minde vármegyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt, kettőre (Vas és Zala) pedig felhőszakadás miatt is.

Ilyen időjárás vár ránk

Pénteken, július 17-én is a meleg nyári időjárásé lesz a főszerep, csak kevés felhő takarja majd a napot. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek környezetében intenzívebb csapadék és erős széllökések is előfordulhatnak. A hajnali minimumok 14–22, a délutáni csúcshőmérséklet 30–35 Celsius-fok között várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a zivatarokat azonban átmenetileg viharos széllökések kísérhetik.

Szombaton, július 18-án a napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. A délutáni órákban többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hajnali minimumok 15–23, a délutáni maximumok 27–34 Celsius-fok között alakulnak. A légmozgás többfelé megélénkül, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a Köpönyeg oldala.