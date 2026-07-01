Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Annamária, Tihamér névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Igazi tragédia! Kiderült az igazság A kör ijesztő kislányának haláláról: igazából ez végzett Daveigh Chase-el

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors A kör
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 01. 08:30
gyászszepszisagyhártyagyulladásAIDS
A kör ijesztő kislánya mégsem az agyhártyagyulladás szövődményeibe halt bele. A halottkém jelentése szerint Daveigh Chase halálát AIDS okozta.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Megrázó részletek derültek ki Daveigh Chase haláláról. A Los Angeles-i halottkém nyilvánosságra hozta a hivatalos boncolási jegyzőkönyvet, amelyből kiderül, hogy a színésznő halálát AIDS okozta. A kör és a Lilo és Stitch egykori gyereksztárja mindössze 35 éves volt, amikor június 16-án elhunyt.

Daveigh Chase AIDS-ben hunyt el a boncolási jegyzőkönyv szerint
Daveigh Chase AIDS-ben hunyt el a boncolási jegyzőkönyv szerint
Fotó: mpi11/MediaPunch /  Northfoto

 

  • Kiderült Daveigh Chase halálának oka
  • A halottkém jelentése szerint a színésznő nem az agyhártyagyulladás szövődményeibe, hanem AIDS-ben halt meg 
  • A kör ijesztő kislánya június 16-án hunyt el 35 éves korában.

Daveigh Chase, A kör ijesztő kislányának haláláról kiderült az igazság

Daveigh Chase halálhíre június közepén sokkolta Hollywood-ot. A színésznő barátja, Roy Hernandez akkor azt nyilatkozta, hogy az egykori gyereksztár agyhártyagyulladással és több súlyos véráramfertőzéssel került kórházba, amelyek végül szepszishez vezettek. A Los Angeles Megyei Halottkém Hivatalának most nyilvánosságra hozott jelentése azonban más képet fest. A US Weekly által megszerzett dokumentum szerint Daveigh Chase halálának oka AIDS betegség volt. A szakértők így természetes halálként zárták le az ügyet.

Daveigh Chase már korábban is kórházi ápolásra szorult

A jelentés azt is rögzíti, hogy a krónikus, többféle kábítószer egyidejű használata jelentősen hozzájárult egészségi állapotának romlásához. Nem sokkal a halála előtt alultápláltság miatt is kórházba került. Állapota ezt követően gyorsan romlott, orvosai pedig már akkor közölték szeretteivel, hogy kevés esélye maradt a felépülésre. A hatalmas kórházi költségek fedezésére Daveigh Chase barátja, Roy Hernandez GoFundMe-kampányt indított. A befolyt összeggel szerette volna a színésznő számára a lehető legméltóbb körülményeket biztosítani az utolsó napjaiban. A felhívásban is ezt írta:

Mindig is csak egy olyan helyet akart, ahol együtt élhetünk, biztonságban érezhetjük magunkat és boldogok lehetünk. Most, jobban, mint valaha, szeretném megadni neki ezt az otthoni érzést és a békét utolsó napjaiban.

Daveigh Chase halála előtt már egyszer kórházi kezelésre szorult alultápláltság miatt
Daveigh Chase halála előtt már egyszer kórházi kezelésre szorult alultápláltság miatt
Fotó: Jim Smeal / BEImages /  Northfoto

Hatalmas vita a GoFundMe-kampány körül

A kampány azonban később komoly bírálatokat kapott. A színésznő korábbi menedzsere, John Ryan arra kérte a rajongókat, hogy ne utaljanak pénzt, mert a temetés és a hamvasztás költségei biztosítottak voltak, az örökség kezelésére pedig kizárólag Daveigh Chase apja jogosult. A család és Roy Hernandez között emiatt feszültség alakult ki. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu