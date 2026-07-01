Igazi tragédia! Kiderült az igazság A kör ijesztő kislányának haláláról: igazából ez végzett Daveigh Chase-el

Megrázó részletek derültek ki Daveigh Chase haláláról. A Los Angeles-i halottkém nyilvánosságra hozta a hivatalos boncolási jegyzőkönyvet, amelyből kiderül, hogy a színésznő halálát AIDS okozta. A kör és a Lilo és Stitch egykori gyereksztárja mindössze 35 éves volt, amikor június 16-án elhunyt.

Daveigh Chase AIDS-ben hunyt el a boncolási jegyzőkönyv szerint

Fotó: mpi11/MediaPunch / Northfoto

Kiderült Daveigh Chase halálának oka

halálának oka A halottkém jelentése szerint a színésznő nem az agyhártyagyulladás szövődményeibe, hanem AIDS-ben halt meg

A kör ijesztő kislánya június 16-án hunyt el 35 éves korában.

Daveigh Chase, A kör ijesztő kislányának haláláról kiderült az igazság

Daveigh Chase halálhíre június közepén sokkolta Hollywood-ot. A színésznő barátja, Roy Hernandez akkor azt nyilatkozta, hogy az egykori gyereksztár agyhártyagyulladással és több súlyos véráramfertőzéssel került kórházba, amelyek végül szepszishez vezettek. A Los Angeles Megyei Halottkém Hivatalának most nyilvánosságra hozott jelentése azonban más képet fest. A US Weekly által megszerzett dokumentum szerint Daveigh Chase halálának oka AIDS betegség volt. A szakértők így természetes halálként zárták le az ügyet.

Daveigh Chase már korábban is kórházi ápolásra szorult

A jelentés azt is rögzíti, hogy a krónikus, többféle kábítószer egyidejű használata jelentősen hozzájárult egészségi állapotának romlásához. Nem sokkal a halála előtt alultápláltság miatt is kórházba került. Állapota ezt követően gyorsan romlott, orvosai pedig már akkor közölték szeretteivel, hogy kevés esélye maradt a felépülésre. A hatalmas kórházi költségek fedezésére Daveigh Chase barátja, Roy Hernandez GoFundMe-kampányt indított. A befolyt összeggel szerette volna a színésznő számára a lehető legméltóbb körülményeket biztosítani az utolsó napjaiban. A felhívásban is ezt írta:

Mindig is csak egy olyan helyet akart, ahol együtt élhetünk, biztonságban érezhetjük magunkat és boldogok lehetünk. Most, jobban, mint valaha, szeretném megadni neki ezt az otthoni érzést és a békét utolsó napjaiban.

Daveigh Chase halála előtt már egyszer kórházi kezelésre szorult alultápláltság miatt

Fotó: Jim Smeal / BEImages / Northfoto

Hatalmas vita a GoFundMe-kampány körül

A kampány azonban később komoly bírálatokat kapott. A színésznő korábbi menedzsere, John Ryan arra kérte a rajongókat, hogy ne utaljanak pénzt, mert a temetés és a hamvasztás költségei biztosítottak voltak, az örökség kezelésére pedig kizárólag Daveigh Chase apja jogosult. A család és Roy Hernandez között emiatt feszültség alakult ki.