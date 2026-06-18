Rendkívül fiatalon, mindössze 35 évesen tragikus hirtelenséggel meghalt az egykori gyerekszínész, Daveigh Chase. A színésznő, a Lilo és Stitch című Disney-klasszikusban és a A kör című horrorfilmben nyújtott alakításával vált világhírűvé. Halálát agyhártyagyulladás okozta, amely végül szepszishez és többszervi elégtelenséghez vezetett.

Daveigh Chase, az egykori gyerekszínész tragikus hirtelenséggel 35 éves korában meghalt

Fotó: mpi11/MediaPunch / Northfoto

Az egykori gyereksztár 35 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt

Daveigh Chase halálát agyhártyagyulladás okozta, amely végül vérmérgezéshez és többszervi leálláshoz vezetett

halálát agyhártyagyulladás okozta, amely végül vérmérgezéshez és többszervi leálláshoz vezetett A színésznő Lilo hangját kölcsönözte a Lilo és Stitch-ben, illetve Samara-t alakította A kör című filmben.

Daveigh Chase, A kör ijesztő kislánya tragikus hirtelenséggel meghalt

Daveigh Chase halálhírét barátja, Roy Hernandez erősítette meg a TMZ-nek. Elmondása szerint a színésznő agyhártyagyulladásban szenvedett, de állapota gyorsan romlott, szepszis alakult ki nála, amely végül szervezete összeomlásához vezetett. A jelentések szerint a hónap elején került kórházba, ahol alultápláltság miatt is kezelték. Daveigh Chase egészségi állapota már ekkor aggodalomra adott okot, de a helyzet rövid idő alatt kritikussá vált. Orvosai mindent megtettek az életéért, ám a fertőzések olyan mértékben megterhelték a szervezetét, hogy már nem tudták megállítani a folyamatot.

Gyerekszínészből hajléktalan

Daveigh Chase már nagyon fiatalon bekerült a szórakoztatóiparba. Karrierje reklámokkal és kisebb televíziós szerepekkel indult, de az igazi áttörést 2002 hozta el számára. Ebben az évben kölcsönözte hangját Lilo-nak a Disney nagy sikerű animációs filmjében, a Lilo és Stitch-ben. A produkció világszerte hatalmas sikert aratott, Daveigh Chase pedig rövid idő alatt a gyerekek egyik kedvenc szinkronszínésze lett. Ugyanebben az évben egy teljesen más műfajban is emlékezeteset alkotott. A kör című filmben ő alakította Samara-t, amiért MTV Movie Award-díjat is kapott. 2013-ban azonban teljesen eltűnt a reflektorfényből, és később csak balhéi miatt került újra címlapokra. A sztárt többször is letartóztatták különféle vádak - autólopás és kábítószer-birtoklás - miatt. Daveigh Chase halála előtt hajléktalanként élt párjával együtt.