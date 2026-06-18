Daveigh Chase, A kör ijesztő kislánya tragikus hirtelenséggel meghalt

Rendkívül fiatalon, mindössze 35 évesen tragikus hirtelenséggel meghalt az egykori gyerekszínész, Daveigh Chase. A színésznő, a Lilo és Stitch című Disney-klasszikusban és a A kör című horrorfilmben nyújtott alakításával vált világhírűvé. Halálát agyhártyagyulladás okozta, amely végül szepszishez és többszervi elégtelenséghez vezetett.
Daveigh Chase halálhírét barátja, Roy Hernandez erősítette meg a TMZ-nek. Elmondása szerint a színésznő agyhártyagyulladásban szenvedett, de állapota gyorsan romlott, szepszis alakult ki nála, amely végül szervezete összeomlásához vezetett. A jelentések szerint a hónap elején került kórházba, ahol alultápláltság miatt is kezelték. Daveigh Chase egészségi állapota már ekkor aggodalomra adott okot, de a helyzet rövid idő alatt kritikussá vált. Orvosai mindent megtettek az életéért, ám a fertőzések olyan mértékben megterhelték a szervezetét, hogy már nem tudták megállítani a folyamatot.
Daveigh Chase már nagyon fiatalon bekerült a szórakoztatóiparba. Karrierje reklámokkal és kisebb televíziós szerepekkel indult, de az igazi áttörést 2002 hozta el számára. Ebben az évben kölcsönözte hangját Lilo-nak a Disney nagy sikerű animációs filmjében, a Lilo és Stitch-ben. A produkció világszerte hatalmas sikert aratott, Daveigh Chase pedig rövid idő alatt a gyerekek egyik kedvenc szinkronszínésze lett. Ugyanebben az évben egy teljesen más műfajban is emlékezeteset alkotott. A kör című filmben ő alakította Samara-t, amiért MTV Movie Award-díjat is kapott. 2013-ban azonban teljesen eltűnt a reflektorfényből, és később csak balhéi miatt került újra címlapokra. A sztárt többször is letartóztatták különféle vádak - autólopás és kábítószer-birtoklás - miatt. Daveigh Chase halála előtt hajléktalanként élt párjával együtt.
Amikor pedig Daveigh Chase agyhártyagyulladást kapott, a párja, Roy Hernandez adománygyűjtő kampányt indított, hogy segítséget kérjen a színésznő ellátásához és életkörülményeinek javításához. A kampány szövegében arról írt, hogy a színésznő hosszú ideje nehézségekkel küzdött, és mindössze arra vágyott, hogy biztonságban és nyugalomban élhessen. A kezdeményezés sokakat megérintett, de sajnos már nem tudott érdemben változtatni az állapotán.
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