Chris Brownnak ezzel vége! 13 millió dollárt fizet az énekes

Pont került Chris Brown kutyatámadásos ügyére. Az esküdtszék csaknem 13 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte a sztárt, miután a 90 kilogrammos kaukázusi juhászkutyája brutálisan megtámadta házvezetőnőjét. Az áldozat maradandó sérüléseket szenvedett, a tárgyaláson pedig az is kiderült, hogy az énekes még a mentők kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt.
Lezárult a közel 6 éve húzódó jogi csatározás, amelyben Chris Brown házvezetőnője beperelte az énekest, miután a 90 kilós kutyája rátámadt munkavégzés közben. A Los Angeles-i esküdtszék úgy ítélte meg, hogy a sztár gondatlanságot követett el, miután a támadást követően azonnal elhagyta a helyszínt, ezért neki és cégének, a Black Pyramid LLC-nek összesen 12,9 millió dolláros, vagyis 4 milliárd forintos kártérítést kell fizetnie Maria Avilanak. Emellett a nő testvérének, Patricia Avilanak – aki szintén a háznál dolgozott – 885 ezer dollárt ítéltek meg érzelmi károk miatt, férjének pedig 50 ezer dollárt.
A kutyatámadás még 2020 decemberében történt a négyszeres apuka otthonában. Maria Avila, aki akkoriban házvezetőnőként dolgozott az énekesnél, éppen a szemetet vitte ki, amikor a sztár közel 90 kilogrammos kaukázusi juhászkutyája rátámadt. A nő vallomása szerint az eb minden előzmény nélkül rontott rá, földre teperte, majd nagy darabokat tépett ki a bőréből. A támadás során súlyosan megsérült az arca és a karja, és több tucat öltésre, valamint bőrátültetésre volt szüksége.
Az orvosok szerint maradandó idegkárosodást, mozgáskorlátozottságot és részleges látáskárosodást is szenvedett, emellett poszttraumás stressz szindrómával is küzd. Azt is elárulta, sérülései miatt már nem tud visszatérni korábbi munkájához, mivel fizikailag sem képes rá, emellett retteg a kutyáktól.
Az énekes, akinek már többször meggyűlt a baja a törvénnyel, a tárgyaláson személyesen is vallomást tett. Elmondása szerint éppen zuhanyozni készült, amikor meghallotta a kutya morgását, majd leszaladt, és a házvezetőnőt vérbe borulva találta a földön. A látvány annyira sokkolta, hogy pánikba esett, ezért menekült el a helyszínről. Továbbá azzal is védekezett, hogy korábban figyelmeztette Maria Avilat és testvérét, a birtokon élő őrkutyák nem barátságosak, ezért kizárólag biztonsági kísérettel mehetnek ki az udvarra. A két nő ezt határozottan cáfolta, és azt állították, ilyen beszélgetés soha nem történt, ráadásul nyelvi nehézségek miatt sem lett volna egyszerű ilyen utasításokat átadni. Az esküdtszék így végül nem fogadta el ezeket az érveket, és teljes egészében a felperesnek adott igazat. A bírósági iratok szerint a támadást követően a kutyát veszélyes állatnak minősítették, és később elaltatták.
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