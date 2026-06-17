A Chris Brown házvezetőnője által indított, 90 millió dolláros, vagyis 27 milliárd forintos kutyatámadási pere kedden váratlan fordulatot vett, miután megállapították, hogy az egyik esküdt megsértette a bíróság által előírt szabályokat. Az évek óta húzódó ügy egy állítólagos 2020-as incidens körül forog, amikor a nő szerint az énekes egyik kutyája súlyosan megsebesítette őt Chris Brown Los Angeles-i otthonában.

Chris Brown kutyatámadásos perét újra kell tárgyalni, mert az egyik esküdt megsértette a bíróság által előírt szabályokat

(Fotó: PA/Northfoto)

Az énekest 90 millió dollárra perelte be a házvezetőnője, amiért állítása szerint a kutyája megsebesítette őt

Chris Brown jogi pere 2020 óta húzódik, de most az ítélethozatal előtt váratlan fordulat következett be

jogi pere 2020 óta húzódik, de most az ítélethozatal előtt váratlan fordulat következett be Kedden érvénytelennek nyilvánították a pert, miután kiderült, hogy az egyik esküdt megsértette a bíróság által előírt szabályokat.

Chris Brown 90 millió dolláros pere váratlan fordulatot vett

Chris Brown kutyatámadásos pere során váratlan fordulat következett be. Az ügyben eljáró bíróság nem jutott végleges döntésre, és az eljárást félbeszakították, miután megállapították, hogy az egyik esküdt megsértette a bíróság által előírt szabályokat. Cotton bíró a Rolling Stone-nak nyilatkozott az ügyben.

Sajnos az egyik esküdt megszegte az interneten való információkeresésre vonatkozó figyelmeztetésemet, és nem csak ezt tette, hanem az információt meg is osztotta, ezért kénytelen vagyok a tárgyalást érvénytelennek nyilvánítani.

Az Egyesült Államokban ezt a helyzetet mistrial-nek, vagyis eredménytelen tárgyalásnak nevezik, amikor valamilyen jogi vagy eljárási ok miatt a folyamat nem vezethet ítélethirdetéshez. A döntés meglepetésként érte a közvéleményt, hiszen sokan arra számítottak, hogy az évek óta húzódó ügy végre lezárulhat.

Chris Brown jogi pere a házvezetőnőjével

A per középpontjában Maria Avila, Chris Brown egykori házvezetőnője áll, aki azt állítja, hogy 2020 decemberében súlyos sérüléseket szenvedett az énekes egyik kutyájának támadása következtében. A nő szerint munka közben tartózkodott az énekes Los Angeles-i birtokán, amikor a kutya rátámadt, és olyan sérüléseket okozott neki, amelyek hosszú távon is befolyásolták az életét. A felperes szerint a támadás következtében maradandó fizikai és lelki károkat szenvedett, ezért jelentős kártérítést – 90 millió dollárt, vagyis 27 milliárd forintot – követel.