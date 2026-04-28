Négy anyától négy gyerek: Chris Brown négyszeres apuka lett!

Gólyahír Chris Brown életében: az énekes párja, Jada Wallace világra hozta első közös gyermeküket. A rajongók számára sokáig csak pletyka volt a terhesség, ám most hivatalossá vált: megszületett a sztár negyedik gyermeke.
2026. április 26-án megszületett Chris Brown és barátnője első közös gyermeke. Jada Wallace Instagram-oldalán osztotta meg a gólyahírt, ahol több képet is megosztott. A fotók között terhességi felvételek és az újszülött első pillanata is szerepeltek. A bejegyzéshez pedig mindössze annyit írt, hogy 'Purest love', vagyis 'a legtisztább szeretet'. A posztra Chris Brown is reagált egy rövid, de sokatmondó kommenttel: 'Taurus gang', utalva a baba Bika csillagjegyére. És ugyan mindenkit meglepetésként ért a baba születése, a rajongók már hónapok óta sejtették, hogy az énekes barátnője terhes lehet. A találgatásokat Jada Wallace párizsi divathéten való megjelenése indította el, ahol úgy tűnt, mintha Chris Brown barátnője takargatná a pocakját.
A Jada Wallace-től született első közös gyermek Chris Brown számára a negyedik a sorban. Az énekesnek ugyanis már három gyermeke van korábbi kapcsolataiból, mindegyikük más és más édesanyától:
Chris Brown és Jada Wallace kapcsolata viszonylag frissnek számít. 2024 végén kezdtek randizni, és azóta többször is együtt jelentek meg nyilvános eseményeken. És bár kapcsolatukat eddig igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól, a baba érkezését most mégis büszkén felvállalták. A pár egyelőre nem árulta el a gyermek nevét, és további részleteket sem osztott meg, ami csak még inkább fokozza az érdeklődést.
