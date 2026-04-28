Négy anyától négy gyerek: Chris Brown négyszeres apuka lett!

Gólyahír Chris Brown életében: az énekes párja, Jada Wallace világra hozta első közös gyermeküket. A rajongók számára sokáig csak pletyka volt a terhesség, ám most hivatalossá vált: megszületett a sztár negyedik gyermeke.

Chris Brown négyszeres apuka lett: a hírt a barátnője, Jada Wallace közölte az Instagram-oldalán (Fotó: Domine-Poree-Wyters/ABACA / Northfoto)

Megszületett Chris Brown és Jada Wallace első közös gyermeke

első közös gyermeke A hírt az énekes barátnője osztotta meg az Instagram-oldalán

A baba születésével a sztár négyszeres apuka lett: mindegyik gyermeke más és más anyukától született.

Chris Brown négyszeres apuka lett

2026. április 26-án megszületett Chris Brown és barátnője első közös gyermeke. Jada Wallace Instagram-oldalán osztotta meg a gólyahírt, ahol több képet is megosztott. A fotók között terhességi felvételek és az újszülött első pillanata is szerepeltek. A bejegyzéshez pedig mindössze annyit írt, hogy 'Purest love', vagyis 'a legtisztább szeretet'. A posztra Chris Brown is reagált egy rövid, de sokatmondó kommenttel: 'Taurus gang', utalva a baba Bika csillagjegyére. És ugyan mindenkit meglepetésként ért a baba születése, a rajongók már hónapok óta sejtették, hogy az énekes barátnője terhes lehet. A találgatásokat Jada Wallace párizsi divathéten való megjelenése indította el, ahol úgy tűnt, mintha Chris Brown barátnője takargatná a pocakját.

Chris Brown négy gyermeke négy különböző anyától született

A Jada Wallace-től született első közös gyermek Chris Brown számára a negyedik a sorban. Az énekesnek ugyanis már három gyermeke van korábbi kapcsolataiból, mindegyikük más és más édesanyától:

Első gyermeke, Royalty 2014-ben született Nia Guzman -tól, akivel az énekes rövid ideig volt együtt.

2014-ben született -tól, akivel az énekes rövid ideig volt együtt. Második gyermeke, Aeko 2019-ben jött világra Ammika Harris modell és influenszertől, akivel se veled, se nélküled kapcsolatban élt.

2019-ben jött világra modell és influenszertől, akivel se veled, se nélküled kapcsolatban élt. Harmadik gyermeke, Lovely 2022-ben született Diamond Brown-tól, akivel pedig még a kapcsolatát sem vállalta fel.

Chris Brown-nak négy gyermeke van négy különböző édesanyától (Fotó: JURI / Northfoto)

Chris Brown és Jada Wallace kapcsolata

Chris Brown és Jada Wallace kapcsolata viszonylag frissnek számít. 2024 végén kezdtek randizni, és azóta többször is együtt jelentek meg nyilvános eseményeken. És bár kapcsolatukat eddig igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól, a baba érkezését most mégis büszkén felvállalták. A pár egyelőre nem árulta el a gyermek nevét, és további részleteket sem osztott meg, ami csak még inkább fokozza az érdeklődést.