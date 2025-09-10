Charlie Sheen 8 éve cölibátusban él - Leszámolt az alkohollal és a droggal is

Charlie Sheen önéletrajzi könyvében, The Book of Sheen című kiadványban olyan bizalmas információkat oszt meg magáról, amelyekről eddig csak kevesen tudtak, és amelyek új fényt vetnek a hollywoodi sztár magánéletére.

Charlie Sheen életét hosszú éveken keresztül a drogok, az alkohol és a szex uralta (Fotó: Henry Lamb/Photowire / BEImages / Northfoto)

Charlie Sheen közel egy évtizede cölibátusban él

Charlie Sheen memoárja, The Book of Sheen, valamint az azt kísérő Netflix dokumentumfilm, az aka Charlie Sheen, kendőzetlen őszinteséggel tárja fel a színész legmélyebb titkait. A 60 éves hollywoodi sztár 2017-ben teljes mértékben felhagyott az alkohollal és a drogokkal, és most elárulta, hogy nyolc éve, amióta józan, nem volt kapcsolata sem. A Két pasi - meg egy kicsi sztárja azonban még mindig reméli, hogy a jövőben újra megtalálja a szerelmet. Charlie Sheen, aki egykor őrült életviteléről volt híres, ma már tudatosan él cölibátusban, amely számára a lelki és fizikai megtisztulás egyik formájává vált.

Charlie Sheen drogfüggősége

A Két pasi - meg egy kicsi sztárja 2017-ben döntött a komplett életmódváltás mellett. Charlie Sheen önéletrajzi könyvében pedig leírja azt is, hogy mi vezette őt ehhez a döntéshez. Állítása szerint éveken keresztül az alkohol, a drogok és a szex uralta az életét. A szerek miatt többször került rehabilitációra, és egyszer, még 1998-ban pedig annyira túladagolta magát, hogy majdnem belehalt. De még ez is kevés volt ahhoz, hogy leálljon. Amikor 2011-ben kiderült, hogy Charlie Sheen HIV fertőzött, a színész teljesen lecsúszott. Olyannyira, hogy a Két pasi - meg egy kicsi című sorozatának a forgatását is le kellett állítani azért, hogy ő bevonulhasson drogrehabilitációra. Miután pedig kijött, nyilvánosan többször is ostorozta a CBS-t és a sorozat alkotóját, Chuck Lorre-t, ami végül az elbocsátásához vezetett. Az önéletrajzi könyvéből az is kiderül, hogy Charlie Sheen drogfüggősége idején szexuális kapcsolatokat folytatott férfiakkal is. Elmondása szerint ezekről a viszonyokról többen is tudomást szereztek, majd megpróbálták zsarolni vele, ami csak tovább súlyosbította addigi mentális és érzelmi állapotát.