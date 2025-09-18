"Elhitette velem, hogy van esélyem" – Charlie Sheen kitálalt: O.J. Simpson legyőzte őt

A 60 éves színész új önéletrajzi könyvében, The Book of Sheen-ben felidézi az egyik gyerekkori élményét, ami mély nyomot hagyott benne. Charlie Sheen kikapott O.J. Simpson-tól még gyerekkorában pingpongozás közben.

Charlie Sheen apját, Martin Sheen-t kísérte el egy filmforgatásra, ahol O.J. Simpson legyőzte őt pingpongban (Fotó: Drinkwater Paul / Northfoto)

Charlie Sheen kitálalt: O.J. Simpson legyőzte őt gyerekként

Charlie Sheen memoárjának egyik kulcsmomentuma egy 10 éves kori emlék, amikor apja, Martin Sheen egyik filmforgatásán egy szünetben pingpongozott O. J. Simpson-nal, vagyis a The Juice-szal. A jelenet ártatlannak tűnhet, de a Két pasi meg egy kicsi sztárja új önéletrajzi könyvéből kiderül, hogy számára ez az élmény örökre emlékezetes maradt. A játék kiegyenlített volt, 21–21-es állásnál jártak, amikor Charlie Sheen úgy érezte, közel kerülhet a győzelemhez. Ám elmondása szerint O. J. Simpson akkor 'váltott', és teljes erőbedobással kezdett játszani, majd végül meg is nyerte a meccset. A fiatal Charlie Sheen számára ez nemcsak vereséget, hanem mély csalódást is jelentett. Azt érezte, O. J. Simpson direkt engedte elhitetni vele, hogy nyerhet, majd szándékosan megalázta.

Charlie Sheen becsmérelte O.J. Simpson-t

A jelenet során ugyan vigasztalást kapott egy másik hírességtől, Sophia Loren-től. De ez a pingpongos vereség mégis nagyon fájó emlékként maradt meg benne. Charlie Sheen O. J. Simpsont 'tool'-nak nevezte. Ez az angol kifejezés szlengértelemben olyan személyt jelent, aki másokat manipulál, vagy öncélúan viselkedik. Charlie Sheen szerint O.J. Simpson nem sportszerűen viselkedett vele szemben, és mint tapasztalt felnőtt, tudatosan 'játszadozott' vele. Charlie Sheen memoárjában azt írja:

O. J. tökéletesen tudta, mit csinál. Elhitette velem, hogy van esélyem, majd megmutatta, hogy nincs.

Charlie Sheen Két pasi meg egy kicsiben alakított karaktere talán poénra vette volna O.J. Simpson szivatását (Fotó: Northfoto)

Charlie Sheen memoárja

Charlie Sheen memoárja nemrégiben jelent meg, amelyben a színész nem csupán a botrányokról, függőségről, vagy a hollywoodi élet sötét oldaláról mesél, hanem a gyerekkori élményeiről és családi kapcsolatairól is. Augusztusban a Két pasi meg egy kicsi sztárja úgy nyilatkozott a People magazinnak az új önéletrajzi könyvéről, hogy: