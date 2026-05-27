Kitört a botrány a vörös szőnyegen: Rongyos melegítőben, csövesként állított be felesége premierjére a hollywoodi sztár

Adam Sandler
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 13:40
Jackievörös szőnyegdivatbaki
Mindenki a gyönyörű feleségét csodálta, a világsztár mégis ellopta tőle a show-t – méghozzá a legcikibb módon. Adam Sandler körül kitört a balhé.
Hatalmasat villantott Adam Sandler felesége, Jackie a legújabb, Office Romance című Netflix-filmjének premierjén, amin Jennifer Lopez oldalán tündököl. A dögös színésznő egy elegáns fekete miniruhában és tűsarkúban vonult végig a vörös szőnyegen, a fotósok pedig megőrültek érte. A büszke férj is ott feszített mellette, ám a megjelenésével totálisan kiverte a biztosítékot a rajongóknál.

ckie ragyogott, Adam Sandler viszont úgy festett mellette, mint aki most esett ki az ágyból
ckie ragyogott, Adam Sandler viszont úgy festett mellette, mint aki most esett ki az ágyból Fotó: AFP / AFP

Adam Sandler magasról tett az eleganciára

A színész egy rikító narancssárga kosaras pulóverben, kék mackónadrágban és lila fűzős, zöld edzőcipőben cammogott be az elit eseményre. A rajongók azonnal ízekre szedték a komikust a közösségi oldalakon, szerintük ugyanis ez a stílus több mint tiszteletlenség a feleségével szemben.

Tényleg nem volt képes felvenni egy inget meg egy normális nadrágot? Röhejes

– dühöngött egy kommentelő. Egy másik hozzátette: „Úgy néz ki, mint egy 13 éves, aki lenyúlta az apja bankkártyáját.”

Volt, aki kiemelte, hogy a saját bemutatóin azt csinál, amit akar, de a felesége nagy napján legalább egy textilgatyát és egy galléros pólót előhalászhatott volna a szekrényből.

Porig alázta a feleségét?

Bár a netezők szerint Adam porig alázta a nejét, magát Jackie-t láthatóan egyáltalán nem zavarta a dolog, és fülig szerelmesen váltott csókot a férjével a kamerák előtt. Az 2003 óta házasságban élő sztár korábban elárulta: a felesége imádja őt így, ahogy van.

A feleségem mindig nagyon kedves volt velem a ruháim miatt. Még fiatalabb korunkban is, amikor mások beszóltak, hogy 'Nem bírnál valami jobbat felvenni? A feleséged olyan gyönyörűen kiöltözött', ő mindig megvédett: 'Neki így kényelmes. Hagyjátok békén'

– mesélte Sandler.

Úgy tűnik, a kétgyermekes apukát a jövőben sem fogjuk szmokingban látni, akármekkora is a felháborodás – derül ki a Daily Star cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
