Kitört a botrány a vörös szőnyegen: Rongyos melegítőben, csövesként állított be felesége premierjére a hollywoodi sztár

Hatalmasat villantott Adam Sandler felesége, Jackie a legújabb, Office Romance című Netflix-filmjének premierjén, amin Jennifer Lopez oldalán tündököl. A dögös színésznő egy elegáns fekete miniruhában és tűsarkúban vonult végig a vörös szőnyegen, a fotósok pedig megőrültek érte. A büszke férj is ott feszített mellette, ám a megjelenésével totálisan kiverte a biztosítékot a rajongóknál.

ckie ragyogott, Adam Sandler viszont úgy festett mellette, mint aki most esett ki az ágyból Fotó: AFP / AFP

Adam Sandler magasról tett az eleganciára

A színész egy rikító narancssárga kosaras pulóverben, kék mackónadrágban és lila fűzős, zöld edzőcipőben cammogott be az elit eseményre. A rajongók azonnal ízekre szedték a komikust a közösségi oldalakon, szerintük ugyanis ez a stílus több mint tiszteletlenség a feleségével szemben.

Tényleg nem volt képes felvenni egy inget meg egy normális nadrágot? Röhejes

– dühöngött egy kommentelő. Egy másik hozzátette: „Úgy néz ki, mint egy 13 éves, aki lenyúlta az apja bankkártyáját.”

Volt, aki kiemelte, hogy a saját bemutatóin azt csinál, amit akar, de a felesége nagy napján legalább egy textilgatyát és egy galléros pólót előhalászhatott volna a szekrényből.

Porig alázta a feleségét?

Bár a netezők szerint Adam porig alázta a nejét, magát Jackie-t láthatóan egyáltalán nem zavarta a dolog, és fülig szerelmesen váltott csókot a férjével a kamerák előtt. Az 2003 óta házasságban élő sztár korábban elárulta: a felesége imádja őt így, ahogy van.

A feleségem mindig nagyon kedves volt velem a ruháim miatt. Még fiatalabb korunkban is, amikor mások beszóltak, hogy 'Nem bírnál valami jobbat felvenni? A feleséged olyan gyönyörűen kiöltözött', ő mindig megvédett: 'Neki így kényelmes. Hagyjátok békén'

– mesélte Sandler.

Úgy tűnik, a kétgyermekes apukát a jövőben sem fogjuk szmokingban látni, akármekkora is a felháborodás – derül ki a Daily Star cikkéből.