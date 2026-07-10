Az onkológus is megdöbbent: a három évet jósolt az anyukának, aztán csoda történt

Claire Webb mindössze 32 éves volt, amikor megkapta a lesújtó diagnózist. Az onkológus nem sok időt jósolt neki, de ő minderre rácáfolt.

A nőnek maximum pár évet adott az onkológus, de szerencsére nem lett igaza

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Az onkológusnak nem lett igaza

Minden egy ártatlannak tűnő kirándulással kezdődött egy gyermekjátszóházban. Claire, miközben kétéves fiával Teddy-vel töltötte az időt, beütötte a mellét, amely néhány órán belül megduzzadt, és kemény csomó jelent meg benne. Ez késztette arra, hogy 2023 áprilisában felhívja a háziorvosát. Két héttel és számos vizsgálattal később az orvosok közölték vele a szörnyű hírt: rendkívül agresszív, negyedik stádiumú mellrákja van. A legfájdalmasabb azonban az volt, hogy azt mondták neki: valószínűleg már nem éli meg azt sem, amikor kisfia iskolába megy.

Teljesen összetörtem. A nővér megvizsgált, majd azt mondta, ultrahangra lesz szükség. Amikor kiment a szobából, odafordultam a férjemhez, és azt mondtam: »Úgy nézett rám, mintha hamarosan meghalnék.« Mike azt felelte, hogy ne beszéljek butaságokat, ez csak a szokásos eljárás

– mondta Claire, aki a National Grid vállalatnál dolgozik csapatvezetőként Worcesterben. Mint elmondta, a hír hallatán gyászolni kezdte az életet.

A szövettani mintavétel kimutatta a daganatot, ezután teljes testet érintő MRI-vizsgálat következett. Az orvosok eleinte úgy gondolták, hogy a betegsége kezelhető, nem sokkal később azonban újabb rossz hírt kapott: gyanús elváltozásokat találtak a tüdejében. A PET-vizsgálat igazolta, hogy a rák már áttétet adott. Ez azt jelentette, hogy a kezelések célja már nem a gyógyítás, hanem a betegség kordában tartása és életminőségének megőrzése lett.

Claire így emlékezett:

Egyáltalán nem éreztem magam rosszul. Körülbelül egy éve próbálkoztunk a második babával, de nem estem teherbe, ezért éppen meddőségi szakemberhez készültünk, amikor megkaptam a diagnózist.

Claire naplót kezdett vezetni, hogy papírra vesse gondolatait, valamint elkészítette a végrendeletét, férjével pedig fájdalmas beszélgetéseket folytattak arról, hogy egyszer talán újra megházasodik.

Három kemoterápia után eltűnt a daganat

Minden várakozást felülmúlva már három kemoterápiás kezelés után azt közölték vele, hogy „nincs kimutatható betegség”.

Egyszerűen nem hittem el. Az onkológusom azt mondta, biztosan van egy őrangyalom, mert ilyen nagyon ritkán történik. Kezdetben abban reménykedtünk, hogy a daganat legalább nem nő tovább. Ehhez képest teljesen eltűnt. Mindannyian megdöbbentünk azon, milyen jól reagált a szervezetem a kezelésre.

Ez új kezelési lehetőségeket is megnyitott előtte, például lehetővé vált a műtéti beavatkozás, 2023 novemberében eltávolították a jobb mellét. Claire továbbra is háromhetente immunterápiás injekciókat kap. Az orvosok úgynevezett „kivételesen jól reagáló betegnek” tartják.