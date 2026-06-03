Val Kilmert a halála után támadta be egy rendező

Egy évvel Val Kilmer halála után váratlan botrány robbant ki Hollywoodban. Egy rendező, aki korábban együtt dolgozott a sztárral, rendkívül kemény szavakkal illette a néhai színészt, és azt állította, hogy ő volt a 'legrosszabb ember', akivel valaha találkozott.

Val Kilmert halála után támadta be egy rendező, akivel még 2008-ban dolgozott együtt (Fotó: ANDREW ROSS / Northfoto)

Egy évvel Val Kilmer halála után egy rendező brutális vádakkal illette a színészt

halála után egy rendező brutális vádakkal illette a színészt Adam Marcus szerint a Top Gun sztárja a " legrosszabb ember" , akivel valaha találkozott

szerint a sztárja a " , akivel valaha találkozott A legendás színész 2025. április 1-jén halt meg tüdőgyulladásban

Val Kilmert halála után támadta be egy rendező

Adam Marcus rendező, aki a 2008-as Határtalan indulat című filmen dolgozott együtt Val Kilmerrel, egy Facebook-bejegyzésben kemény kritikát fogalmazott meg a néhai színésszel szemben. A rendező szerint ő volt 'a legrosszabb ember', akit valaha ismert, és azt állította, hogy a forgatás során rendkívül nehéz volt vele együtt dolgoznia.

„A legrosszabb ember, akit valaha ismertem”

A rendező a bejegyzésben részletesebben is beszámolt a tapasztalatairól. Elmondása szerint Kilmer rendszeresen késett a forgatásokról, kiszámíthatatlanul viselkedett, szexuálisan zaklatta a női stábtagokat, gyakran okozott feszültséget és állandóan ittas állapotban volt. A rendező azt is hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem kívánta Kilmer halálát. Egyszerűen csak nem ért egyet azzal a szemlélettel, hogy valakiről a halála után kizárólag pozitív dolgokat szabad mondani. Szerinte a valóságot akkor is ki kell mondani, ha az kellemetlen vagy megosztó.

Adam Marcus szerint Val Kilmer állandóan késett a forgatásokról és rendszeresen beszólogatott a stábtagoknak (Fotó: Henry McGee / Northfoto)

Nem Adam Marcus volt az első, aki kritizálta a színészt

És bár a mostani kijelentések különösen kemény visszhangot váltottak ki, Hollywoodban nem először hallani hasonló történeteket Val Kilmerről. Karrierje során több rendező és filmes szakember is nyíltan beszélt arról, hogy nehéz volt együtt dolgozni a színésszel. A Mindörökké Batman rendezője, Joel Schumacher évekkel ezelőtt 'gyerekesnek' és 'kezelhetetlennek' nevezte a színészt. Elmondása szerint a forgatás során olyan komoly konfliktusok alakultak ki közöttük, hogy egy idő után már alig kommunikáltak egymással. Hasonlóan nyilatkozott John Frankenheimer rendező is, aki a Dr. Moreau szigete forgatásán került összetűzésbe a színésszel. Ő később azt mondta, hogy soha többé nem szeretne együtt dolgozni Kilmerrel.