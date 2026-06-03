Val Kilmert a halála után támadta be egy rendező

Egy évvel Val Kilmer halála után váratlan botrány robbant ki Hollywoodban. Egy rendező, aki korábban együtt dolgozott a sztárral, rendkívül kemény szavakkal illette a néhai színészt, és azt állította, hogy ő volt a 'legrosszabb ember', akivel valaha találkozott.
Adam Marcus rendező, aki a 2008-as Határtalan indulat című filmen dolgozott együtt Val Kilmerrel, egy Facebook-bejegyzésben kemény kritikát fogalmazott meg a néhai színésszel szemben. A rendező szerint ő volt 'a legrosszabb ember', akit valaha ismert, és azt állította, hogy a forgatás során rendkívül nehéz volt vele együtt dolgoznia.
A rendező a bejegyzésben részletesebben is beszámolt a tapasztalatairól. Elmondása szerint Kilmer rendszeresen késett a forgatásokról, kiszámíthatatlanul viselkedett, szexuálisan zaklatta a női stábtagokat, gyakran okozott feszültséget és állandóan ittas állapotban volt. A rendező azt is hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem kívánta Kilmer halálát. Egyszerűen csak nem ért egyet azzal a szemlélettel, hogy valakiről a halála után kizárólag pozitív dolgokat szabad mondani. Szerinte a valóságot akkor is ki kell mondani, ha az kellemetlen vagy megosztó.
És bár a mostani kijelentések különösen kemény visszhangot váltottak ki, Hollywoodban nem először hallani hasonló történeteket Val Kilmerről. Karrierje során több rendező és filmes szakember is nyíltan beszélt arról, hogy nehéz volt együtt dolgozni a színésszel. A Mindörökké Batman rendezője, Joel Schumacher évekkel ezelőtt 'gyerekesnek' és 'kezelhetetlennek' nevezte a színészt. Elmondása szerint a forgatás során olyan komoly konfliktusok alakultak ki közöttük, hogy egy idő után már alig kommunikáltak egymással. Hasonlóan nyilatkozott John Frankenheimer rendező is, aki a Dr. Moreau szigete forgatásán került összetűzésbe a színésszel. Ő később azt mondta, hogy soha többé nem szeretne együtt dolgozni Kilmerrel.
Val Kimer később reagált az őt ért vádakra. A 2021-ben bemutatott Val című dokumentumfilmben őszintén beszélt pályafutásáról és a róla kialakult képről. Elismerte, hogy követett el hibákat, de azt is bevallotta, hogy soha semmit nem bánt meg:
Volt, hogy rosszul viselkedtem. Volt, hogy bátran viselkedtem. Volt, hogy egyesek szemében furcsán viselkedtem. Ezt egyáltalán nem tagadom, de nem bántam meg semmit, mert olyan részeket vesztettem el és találtam meg magamban, amelyekről nem is tudtam, hogy léteznek.
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