Sarah Jessica Parker ikreit látva sokan megdöbbennek - Galéria

Sarah Jessica Parker férje nem okoz nagy meglepetést a vörös szőnyegen, a színésznő sokszor jelent meg vele nyilvános eseményeken. Gyerekei azonban egészen más kategóriába esnek.

Érdekesség, hogy Sarah Jessica Parker egyik ikerlánya rá, míg másikójuk férjére hasonlít nagyon (Fotó: John Nacion)

Sarah Jessica Parker gyerekei felnőttek

A Szex és New York ismert színésznője közel három évtizede ment férjhez a színész Matthew Broderick-hez, akit a testvére mutatott be neki. A pár első gyermeke, James Wilkie Broderick 2002-ben született meg, Parker legnagyobb szomorúságára azonban nem tudott újra teherbe esni. Férjével magánéleti válságba kerültek, amin később túljutottak, így 2009-ben béranya segítségével megszülettek ikerlányaik. A színésznőt sokszor elkapták paparazzik utcán, de hivatalos eseményen nem igazán, vagy csak ritkán jelent meg gyerekei társaságában.

A nem mindennapi pillanatot a Smash című darab Broadway premierjén kapták lencsevégre csütörtökön New York-ban, Tabitha és Marion csak úgy ragyogtak édesanyjuk oldalán, idősebbik testvérük, James Wilkie ezúttal nem volt jelen az eseményen. A 15 éves ikrek magassarkút viseltek, ami pont annyira jól állt nekik, mint édesanyuk ikonikussá vált karakterének, Carrie Bradshaw-nak, bár a színésznő bevallása szerint a lányok még nem látták a sorozatot. A lányok friss fotói láttán sokan megdöbbentek, ugyanis nem olyanok, mint ahogy az ember egy ikerpárt elképzel. Ennek oka, hogy nem egypetéjűek, így egyikük Sarah, míg a másik Matthew vonásait örökölte.

Bár a Sarah Jessica Parker filmek nagy népszerűségnek örvendenek, vitathatatlan, hogy a Szex és New York szinte összenőtt az ő nevével. A sorozat 1998 és 2004 között futott és nem csak divatot, hanem a nők párkapcsolatokhoz, szexualitáshoz és barátsághoz fűződő viszonyát is alapvetően újraértelmezte a képernyőn. Parker karaktere egy New York-i újságíró, aki saját tapasztalataiból merítve ír cikkeket,miközben három legjobb barátnője társaságában próbál boldogulni a szerelem útvesztőiben. Carrie Bradshaw stílusa és öltözködése kultikussá vált és ezáltal a színésznő is, akit lapos talpú cipőben már el sem tudunk képzelni.