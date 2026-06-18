"A lehető leghamarabb együtt kell lenniük" – Megvan az ítélet Sabrina Carpenter beteg zaklatója ellen!

Sabrina Carpenter bírósági védelmet kapott William Applegate-tel szemben, akit a hatóságok zaklatóként azonosítottak. Az énekesnő kérésére a bíróság öt évre szóló távoltartási végzést rendelt el, miután a férfi hónapokon keresztül aggasztó viselkedést tanúsított, és többször is megpróbált kapcsolatba lépni vele.
Sabrina Carpenter hosszú távú - 5 évre szóló - távoltartási végzést kapott egy férfi ellen, akiről azt állítja, hogy többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot, és olyan üzeneteket küldött, amelyek a hatóságok szerint túlmutattak a hétköznapi rajongói érdeklődésen. Az Associated Press beszámolója szerint a 31 éves William Applegate-nek nemcsak az énekesnőtől, de annak nővérétől és nővére élettársától is legalább 100 yard, vagyis kicsivel több, mint 91 méter távolságot kell tartania. Sabrina Carpenter zaklatója a bíróságon azt mondta, hogy neki és az énekesnőnek 'a lehető leghamarabb együtt kell lenniük', mert egy titkos katonai program résztvevői, amely a 'nemzeti és globális biztonságot' őrzi.
Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a bíróság nem csupán ideiglenes védelmet biztosított számára, hanem egy ötéves távoltartási végzést hagyott jóvá. Ez azt jelenti, hogy a férfi meghatározott távolságon belül nem közelítheti meg az énekesnőt, nem léphet kapcsolatba vele sem személyesen, sem elektronikusan, és nem próbálhat meg közvetítő személyeken keresztül üzenni neki.
A nyilvánosságra került dokumentumok szerint Sabrina Carpenter még korábban fordult a bírósághoz, miután a férfi viselkedése egyre nyugtalanítóbbá vált. A beszámolók szerint a zaklató több alkalommal is megjelent olyan helyszíneken, amelyek kapcsolatban álltak az énekesnővel. Emellett különböző kommunikációs csatornákon keresztül próbálta elérni a sztárt, és olyan kijelentéseket tett, amelyek miatt Sabrina Carpenter biztonsági csapata is aggódni kezdett. A mostani bíróság döntés azonban várhatóan nagyobb nyugalmat biztosít majd az énekesnő számára az elkövetkezendő években.
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