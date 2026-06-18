"A lehető leghamarabb együtt kell lenniük" – Megvan az ítélet Sabrina Carpenter beteg zaklatója ellen!

Sabrina Carpenter bírósági védelmet kapott William Applegate-tel szemben, akit a hatóságok zaklatóként azonosítottak. Az énekesnő kérésére a bíróság öt évre szóló távoltartási végzést rendelt el, miután a férfi hónapokon keresztül aggasztó viselkedést tanúsított, és többször is megpróbált kapcsolatba lépni vele.

Sabrina Carpenter 5 évre szóló távoltartási végzést kapott zaklatója ellen

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

5 évre kapott Sabrina Carpenter távoltartási végzést a férfi ellen, aki többször is zaklatta őt

távoltartási végzést a férfi ellen, aki többször is zaklatta őt A 31 éves William Applegate személyesen és online is többször próbálta az énekesnővel felvenni a kapcsolatot

személyesen és online is többször próbálta az énekesnővel felvenni a kapcsolatot A bíróság arra kötelezte a férfit, hogy legalább 100 yard távolságot tartson a sztártól.

Sabrina Carpenter 5 évre fellélegezhet

Sabrina Carpenter hosszú távú - 5 évre szóló - távoltartási végzést kapott egy férfi ellen, akiről azt állítja, hogy többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot, és olyan üzeneteket küldött, amelyek a hatóságok szerint túlmutattak a hétköznapi rajongói érdeklődésen. Az Associated Press beszámolója szerint a 31 éves William Applegate-nek nemcsak az énekesnőtől, de annak nővérétől és nővére élettársától is legalább 100 yard, vagyis kicsivel több, mint 91 méter távolságot kell tartania. Sabrina Carpenter zaklatója a bíróságon azt mondta, hogy neki és az énekesnőnek 'a lehető leghamarabb együtt kell lenniük', mert egy titkos katonai program résztvevői, amely a 'nemzeti és globális biztonságot' őrzi.

Sabrina Carpenter zaklatója semmilyen formában nem veheti fel a kapcsolatot az énekesnővel

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

A bíróság komoly veszélyt látott az ügyben

Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a bíróság nem csupán ideiglenes védelmet biztosított számára, hanem egy ötéves távoltartási végzést hagyott jóvá. Ez azt jelenti, hogy a férfi meghatározott távolságon belül nem közelítheti meg az énekesnőt, nem léphet kapcsolatba vele sem személyesen, sem elektronikusan, és nem próbálhat meg közvetítő személyeken keresztül üzenni neki.

Sabrina Carpenter zaklatójának viselkedése egyre aggasztóbbá vált

A nyilvánosságra került dokumentumok szerint Sabrina Carpenter még korábban fordult a bírósághoz, miután a férfi viselkedése egyre nyugtalanítóbbá vált. A beszámolók szerint a zaklató több alkalommal is megjelent olyan helyszíneken, amelyek kapcsolatban álltak az énekesnővel. Emellett különböző kommunikációs csatornákon keresztül próbálta elérni a sztárt, és olyan kijelentéseket tett, amelyek miatt Sabrina Carpenter biztonsági csapata is aggódni kezdett. A mostani bíróság döntés azonban várhatóan nagyobb nyugalmat biztosít majd az énekesnő számára az elkövetkezendő években.