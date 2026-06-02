Sabrina Carpenter távoltartási végzést kért zaklatója ellen

Komoly veszélybe került Sabrina Carpenter biztonsága. A világsztár távoltartási végzést kért egy idegen férfi ellen, aki a vádak szerint heteken át figyelte Los Angeles-i otthonát, majd többször is megpróbált bejutni a birtokra.

Sabrina Carpenter távoltartási végzést kért egy idegen személy ellen, aki többször is zaklatta őt az otthonánál

Sabrina Carpenter távoltartási végzést kért egy "idegen személy ellen", aki állítása szerint többször is zaklatta őt az otthonánál. A The Daily Mail által megszerzett bírósági dokumentumokban a Grammy-díjas énekesnő bevallotta, hogy egyáltalán nem ismeri a férfit, soha nem találkozott vele, és korábban semmilyen kapcsolatban nem állt vele. Továbbá hozzátette, hogy a férfi viselkedése nem véletlenszerű volt, hanem tudatos, és az idő múlásával egyre intenzívebbé vált. A bírósági beadványban úgy fogalmazott, hogy az esetek súlyos érzelmi megterhelést okoztak számára, és komolyan tart attól, mire lehet képes a férfi, amennyiben nem korlátozzák őt jogi eszközökkel.

A bírósági dokumentumok szerint a 31 éves férfit William Applegate-nek hívják és már április végétől rendszeresen feltűnt Sabrina Carpenter Los Angeles-i otthonának közelében. Az énekesnő biztonsági csapata kezdetben nem tulajdonított különösebb jelentőséget a férfi jelenlétének, mivel távolabbról figyelte az ingatlant. Később azonban a helyzet egyre aggasztóbbá vált. A fordulópont május 23-án következett be, amikor a férfi egy szomszédos telken keresztül próbálta megkerülni az ingatlan biztonsági rendszerét, majd egészen az énekesnő bejárati ajtajáig jutott. Ott megpróbált bejutni a házba, miközben azt állította, hogy személyesen ismeri Sabrina Carpenter-t, sőt az énekesnő várja őt. A biztonsági személyzet azonnal közbelépett, a férfi azonban nem volt hajlandó távozni, ezért rendőri segítséget kellett kérni. A helyszínre érkező rendőrök végül őrizetbe vették birtokháborítás gyanújával. Az eset azonban ezzel nem ért véget. A férfi kevesebb mint egy nappal később ismét megjelent az otthona közelében, majd másnap újra visszatért. A történtek után a biztonsági csapat átvizsgálta a korábbi kamerafelvételeket is, és észrevette, hogy a férfi már több mint egy hónapja rendszeresen feltűnt a környéken.