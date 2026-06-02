Sabrina Carpenter távoltartási végzést kért zaklatója ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 19:45
A Grammy-díjas énekesnő távoltartási végzést kért egy idegen személy ellen. Sabrina Carpenter zaklatója hónapok óta figyelte a sztár otthonát.
Fekete Ágnes
Komoly veszélybe került Sabrina Carpenter biztonsága. A világsztár távoltartási végzést kért egy idegen férfi ellen, aki a vádak szerint heteken át figyelte Los Angeles-i otthonát, majd többször is megpróbált bejutni a birtokra. 

Sabrina Carpenter távoltartási végzést kért egy idegen személy ellen, aki többször is zaklatta őt az otthonánál (Fotó: PA / Northfoto)
Sabrina Carpenter távoltartási végzést kért egy "idegen személy ellen", aki állítása szerint többször is zaklatta őt az otthonánál. A The Daily Mail által megszerzett bírósági dokumentumokban a Grammy-díjas énekesnő bevallotta, hogy egyáltalán nem ismeri a férfit, soha nem találkozott vele, és korábban semmilyen kapcsolatban nem állt vele. Továbbá hozzátette, hogy a férfi viselkedése nem véletlenszerű volt, hanem tudatos, és az idő múlásával egyre intenzívebbé vált. A bírósági beadványban úgy fogalmazott, hogy az esetek súlyos érzelmi megterhelést okoztak számára, és komolyan tart attól, mire lehet képes a férfi, amennyiben nem korlátozzák őt jogi eszközökkel. 

 

A bírósági dokumentumok szerint a 31 éves férfit William Applegate-nek hívják és már április végétől rendszeresen feltűnt Sabrina Carpenter Los Angeles-i otthonának közelében. Az énekesnő biztonsági csapata kezdetben nem tulajdonított különösebb jelentőséget a férfi jelenlétének, mivel távolabbról figyelte az ingatlant. Később azonban a helyzet egyre aggasztóbbá vált. A fordulópont május 23-án következett be, amikor a férfi egy szomszédos telken keresztül próbálta megkerülni az ingatlan biztonsági rendszerét, majd egészen az énekesnő bejárati ajtajáig jutott. Ott megpróbált bejutni a házba, miközben azt állította, hogy személyesen ismeri Sabrina Carpenter-t, sőt az énekesnő várja őt. A biztonsági személyzet azonnal közbelépett, a férfi azonban nem volt hajlandó távozni, ezért rendőri segítséget kellett kérni. A helyszínre érkező rendőrök végül őrizetbe vették birtokháborítás gyanújával. Az eset azonban ezzel nem ért véget. A férfi kevesebb mint egy nappal később ismét megjelent az otthona közelében, majd másnap újra visszatért. A történtek után a biztonsági csapat átvizsgálta a korábbi kamerafelvételeket is, és észrevette, hogy a férfi már több mint egy hónapja rendszeresen feltűnt a környéken.

A zaklató hónapok óta figyelte Sabrina Carpenter otthonát (Fotó: Doug Peters / EMPICS Entertainment / Northfoto)

A Los Angeles-i bíróság ideiglenes távoltartási végzést adott ki Sabrina Carpenter zaklatója, William Applegate ellen. A határozat értelmében legalább 100 yard, vagyis mintegy 91 méter távolságot kell tartania az énekesnőtől és családtagjaitól. Az eljárás azonban még korántsem zárult le. A férfinak június közepén kell ismét bíróság elé állnia, ahol a bíró arról dönthet, hogy az ideiglenes intézkedést hosszabb távú vagy akár több évre szóló távoltartási végzéssé alakítják-e.

 

