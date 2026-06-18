Bon Jovival bulizott, most egy floridai menhelyen éli a világát Michael Jackson csimpánza

Hihetetlen, de Michael Jackson egykori leghíresebb háziállata, Bubbles, a csimpánz még mindig él, sőt, valóságos uralkodóként tölti a mindennapjait. Bár sokan azt hitték, hogy a popzene királyának 2009-es halála után a majom is eltűnt a süllyesztőben, a valóság az, hogy Bubbles már évekkel Jackson tragédiája előtt elhagyta a Neverland birtokot. Most, 43 évesen egy floridai majommenhelyen élvezi a jól megérdemelt nyugdíjas éveit – ráadásul nem is egyedül!
Michael Jackson még 1983-ban, egy texasi kutatóközpontból mentette ki a csimpánzt, aki gyorsan a család kedvencévé, majd igazi világsztárrá vált. Bubbles LA-ből költözött Neverlandbe, és olyan luxusban élt, amiről egy átlagos majom nem is álmodhatna.
A hírnév azonban vad sztorikkal járt. Bubbles annak idején Jon Bon Jovival bulizott egy szállodai szobában, a pletykák szerint együtt járt iskolába Elvis unokájával, Riley Keough-val, a híres színésznőt, Rashida Jonest pedig egyszerűen megharapta. Idővel azonban a csimpánz túl nagyra és erőssé nőtt ahhoz, hogy Jackson kisgyerekei közelében maradjon, így 2003-ban egy idomárhoz, majd 2005-ben a floridai Center for Great Apes nevű menhelyre került.
A menhely munkatársai szerint Bubbles ma már egyáltalán nem vágyik a reflektorfényre, helyette egy igazi mozaikcsalád fejeként éli az életét. Egy 53 éves nősténnyel, Oopsie-val, annak lányával és unokáival osztja meg a kifutót, ráadásul nemrég három fiatalabb csimpánzt is bemutatták nekik.
Különösen türelmes és gondoskodó velük
– árulták el a gondozók Bubbles-ről, aki szinte azonnal magára vállalta az apaszerepet a csapatban.
A pop királyának emléke még most is kísérti a csimpánzt. A menhely dolgozói ugyanis a mai napig gyakran játszanak le Michael Jackson-dalokat a háttérben, miközben a kifutókat takarítják. Bubbles azonban a pörgős ritmusok helyett ma már inkább a békét szereti: ideje nagy részét a függőágyában aludva, vagy a kedvenc árnyékos helyén hűsölve tölti. Ha pedig ébren van, van egy különös hobbija: imád képes magazinokat, különösen a National Geographic-ot lapozgatni – írja a LADbible.
Bár a nemrég megjelent Michael Jackson életrajzi filmben is feltűnik a karaktere, a készítők már nem élő majmot használtak, hanem számítógépes grafikával helyettesítették. Bubbles-t ez valószínűleg cseppet sem érdekli: ő 21 éve békében, Floridában élvezi a hollywoodi csillogás utáni csendes luxust.
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