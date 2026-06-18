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Bon Jovival bulizott, most egy floridai menhelyen éli a világát Michael Jackson csimpánza

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Michael Jackson
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 12:02
Bubblescsimpánz
Nem is gondolnád, mi lett a sorsa Michael Jackson egykori kedvencének. Bubbles-t annak idején még a turnékra is magával vitte az énekes, ma viszont már egy egészen másfajta luxust élvez.
Bors
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Hihetetlen, de Michael Jackson egykori leghíresebb háziállata, Bubbles, a csimpánz még mindig él, sőt, valóságos uralkodóként tölti a mindennapjait. Bár sokan azt hitték, hogy a popzene királyának 2009-es halála után a majom is eltűnt a süllyesztőben, a valóság az, hogy Bubbles már évekkel Jackson tragédiája előtt elhagyta a Neverland birtokot. Most, 43 évesen egy floridai majommenhelyen élvezi a jól megérdemelt nyugdíjas éveit – ráadásul nem is egyedül!

Michael Jackson egykori kedvence, Bubbles ma már egy floridai menhelyen élvezi nyugdíjas éveit
Michael Jackson egykori kedvence, Bubbles ma már egy floridai menhelyen élvezi nyugdíjas éveit Fotó: f73 /  Northfoto

Michael Jackson kedvence Bon Jovival bulizott

Michael Jackson még 1983-ban, egy texasi kutatóközpontból mentette ki a csimpánzt, aki gyorsan a család kedvencévé, majd igazi világsztárrá vált. Bubbles LA-ből költözött Neverlandbe, és olyan luxusban élt, amiről egy átlagos majom nem is álmodhatna.

A hírnév azonban vad sztorikkal járt. Bubbles annak idején Jon Bon Jovival bulizott egy szállodai szobában, a pletykák szerint együtt járt iskolába Elvis unokájával, Riley Keough-val, a híres színésznőt, Rashida Jonest pedig egyszerűen megharapta. Idővel azonban a csimpánz túl nagyra és erőssé nőtt ahhoz, hogy Jackson kisgyerekei közelében maradjon, így 2003-ban egy idomárhoz, majd 2005-ben a floridai Center for Great Apes nevű menhelyre került.

Családfő lett a vad bulik után

A menhely munkatársai szerint Bubbles ma már egyáltalán nem vágyik a reflektorfényre, helyette egy igazi mozaikcsalád fejeként éli az életét. Egy 53 éves nősténnyel, Oopsie-val, annak lányával és unokáival osztja meg a kifutót, ráadásul nemrég három fiatalabb csimpánzt is bemutatták nekik.

Különösen türelmes és gondoskodó velük

– árulták el a gondozók Bubbles-ről, aki szinte azonnal magára vállalta az apaszerepet a csapatban.

Michael Jackson zenéjére takarítanak nála

A pop királyának emléke még most is kísérti a csimpánzt. A menhely dolgozói ugyanis a mai napig gyakran játszanak le Michael Jackson-dalokat a háttérben, miközben a kifutókat takarítják. Bubbles azonban a pörgős ritmusok helyett ma már inkább a békét szereti: ideje nagy részét a függőágyában aludva, vagy a kedvenc árnyékos helyén hűsölve tölti. Ha pedig ébren van, van egy különös hobbija: imád képes magazinokat, különösen a National Geographic-ot lapozgatni – írja a LADbible.

Bár a nemrég megjelent Michael Jackson életrajzi filmben is feltűnik a karaktere, a készítők már nem élő majmot használtak, hanem számítógépes grafikával helyettesítették. Bubbles-t ez valószínűleg cseppet sem érdekli: ő 21 éve békében, Floridában élvezi a hollywoodi csillogás utáni csendes luxust.

 

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