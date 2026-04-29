Újra reflektorfénybe került Michael Jackson csimpánza, Bubbles. Ezúttal azonban nem nosztalgikus okokból, hanem egy interneten terjedő, félrevezető AI kép miatt.

Michael Jackson csimpánzáról, Bubbles-ről álhírek kezdtek terjedni: egy AI generált kép szerint meglátogatta őt Jaafar Jackson

Vírusként terjed az interneten egy kép, hogy Jaafar Jackson meglátogatta Michael Jackson egykori csimpánzát

meglátogatta egykori csimpánzát A Center for Great Apes - ahol Bubbles él - azonban tagadja, hogy ilyen megtörtént volna

- ahol él - azonban tagadja, hogy ilyen megtörtént volna Állításuk szerint a kép hamis, csak egy AI generált tartalom.

Michael Jackson híres csimpánza körül hatalmas a káosz

A 2026-os Michael című életrajzi film megjelenése óta újra reflektorfénybe került a poplegenda híres csimpánza, Bubbles. Az elmúlt napokban futótűzként terjedtek el az interneten olyan képek és bejegyzések, amelyek szerint Jaafar Jackson - aki az énekest alakítja a filmben - meglátogatta Michael Jackson csimpánzát, Bubbles-t. A floridai Center for Great Apes Instagram oldalán azonban hivatalos közleményben cáfolták a hírt, és egyértelművé tették, hogy a terjedő képek mesterséges intelligenciával készültek, és a látogatás nem történt meg. Az állatrezervátum továbbá hangsúlyozta, hogy nem engedélyeznek olyan jellegű találkozókat, ahol az emberek érintkeznek a csimpánzokkal, mivel az állatok védelme érdekében szigorú szabályokat tartanak fenn. A közlemény szerint Jaafar Jackson még soha nem járt náluk, de a meghívás nyitva áll. Bármikor szívesen látják őt vagy bárki mást.

Jaafar Jackson mellett Bubbles is látható a Michael című életrajzi filmben, az alkotók CGI segítségével jelenítették meg a csimpánzot

Michael Jackson csimpánza, Bubbles újra reflektorfényben

A Bubbles-ről készített AI kép azonban nem véletlenül most került elő. A nemrégiben megjelent 2026-os Michael című filmben, ami Michael Jackson életével foglalkozik, ugyanis előtűnik az énekes egykori csimpánza is. De nem valódi állatként, az alkotók számítógépes technológiát, CGI-t alkalmaztak a csimpánz megjelenítésére.

Michael Jackson csimpánza, Bubbles egykor mindenhová követte az énekest

Bubbles története

Bubbles nem csupán egy állat volt, hanem Michael Jackson egyik legismertebb kísérője is. A csimpánz 1983-ban született, és még fiatalon került az énekeshez, akit hosszú éveken keresztül mindenhova elkísért. Michael Jackson még Japánba is magával vitte. Ahogy azonban egyre nagyobb lett, a viselkedése természetes módon megváltozott, és egyre nehezebbé vált háziállatként tartani. Emiatt először egy idomárhoz került, majd 2005-ben végleg egy floridai állatrezervátumba szállították. Bubbles ma már 43 éves, és a Center for Great Apes korábbi beszámolója szerint festéssel, játékkal és más csimpánzok társaságában tölti mindennapjait: