Michael Jackson híres csimpánza körül hatalmas a káosz

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 16:55
Bubbles ma már visszavonultan él egy állatrezervátumban, miközben körülötte hatalmas a káosz. Michael Jackson csimpánzáról hamis képek terjednek az interneten.
Fekete Ágnes
Újra reflektorfénybe került Michael Jackson csimpánza, Bubbles. Ezúttal azonban nem nosztalgikus okokból, hanem egy interneten terjedő, félrevezető AI kép miatt.

Michael Jackson csimpánzáról, Bubbles-ről álhírek kezdtek terjedni: egy AI generált kép szerint meglátogatta őt Jaafar Jackson
Michael Jackson csimpánzáról, Bubbles-ről álhírek kezdtek terjedni: egy AI generált kép szerint meglátogatta őt Jaafar Jackson 
Fotó: f73 /  Northfoto
  • Vírusként terjed az interneten egy kép, hogy Jaafar Jackson meglátogatta Michael Jackson egykori csimpánzát
  • A Center for Great Apes - ahol Bubbles él - azonban tagadja, hogy ilyen megtörtént volna
  • Állításuk szerint a kép hamis, csak egy AI generált tartalom. 

Michael Jackson híres csimpánza körül hatalmas a káosz

A 2026-os Michael című életrajzi film megjelenése óta újra reflektorfénybe került a poplegenda híres csimpánza, Bubbles. Az elmúlt napokban futótűzként terjedtek el az interneten olyan képek és bejegyzések, amelyek szerint Jaafar Jackson - aki az énekest alakítja a filmben - meglátogatta Michael Jackson csimpánzát, Bubbles-t. A floridai Center for Great Apes Instagram oldalán azonban hivatalos közleményben cáfolták a hírt, és egyértelművé tették, hogy a terjedő képek mesterséges intelligenciával készültek, és a látogatás nem történt meg. Az állatrezervátum továbbá hangsúlyozta, hogy nem engedélyeznek olyan jellegű találkozókat, ahol az emberek érintkeznek a csimpánzokkal, mivel az állatok védelme érdekében szigorú szabályokat tartanak fenn. A közlemény szerint Jaafar Jackson még soha nem járt náluk, de a meghívás nyitva áll. Bármikor szívesen látják őt vagy bárki mást.

Jaafar Jackson mellett Bubbles is látható a Michael című életrajzi filmben, az alkotók CGI segítségével jelenítették meg a csimpánzot
Jaafar Jackson mellett Bubbles is látható a Michael című életrajzi filmben, az alkotók CGI segítségével jelenítették meg a csimpánzot
Fotó: AdMedia /MediaPunch /  Northfoto

Michael Jackson csimpánza, Bubbles újra reflektorfényben

A Bubbles-ről készített AI kép azonban nem véletlenül most került elő. A nemrégiben megjelent 2026-os Michael című filmben, ami Michael Jackson életével foglalkozik, ugyanis előtűnik az énekes egykori csimpánza is. De nem valódi állatként, az alkotók számítógépes technológiát, CGI-t alkalmaztak a csimpánz megjelenítésére. 

Michael Jackson csimpánza, Bubbles egykor mindenhová követte az énekest
Michael Jackson csimpánza, Bubbles egykor mindenhová követte az énekest
Fotó: Michelson /  Northfoto

Bubbles története

Bubbles nem csupán egy állat volt, hanem Michael Jackson egyik legismertebb kísérője is. A csimpánz 1983-ban született, és még fiatalon került az énekeshez, akit hosszú éveken keresztül mindenhova elkísért. Michael Jackson még Japánba is magával vitte. Ahogy azonban egyre nagyobb lett, a viselkedése természetes módon megváltozott, és egyre nehezebbé vált háziállatként tartani. Emiatt először egy idomárhoz került, majd 2005-ben végleg egy floridai állatrezervátumba szállították. Bubbles ma már 43 éves, és a Center for Great Apes korábbi beszámolója szerint festéssel, játékkal és más csimpánzok társaságában tölti mindennapjait:

Bubbles délután szundít, és általában 18 órára elkészíti az éjszakai fészkét, majd kora reggelig alszik. A csimpánz olyan hobbit űz, mint a festés, de legszívesebben csimpánz barátaival lóg, miközben együtt étkeznek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu