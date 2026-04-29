Michael Jackson híres csimpánza körül hatalmas a káosz

Újra reflektorfénybe került Michael Jackson csimpánza, Bubbles. Ezúttal azonban nem nosztalgikus okokból, hanem egy interneten terjedő, félrevezető AI kép miatt.
A 2026-os Michael című életrajzi film megjelenése óta újra reflektorfénybe került a poplegenda híres csimpánza, Bubbles. Az elmúlt napokban futótűzként terjedtek el az interneten olyan képek és bejegyzések, amelyek szerint Jaafar Jackson - aki az énekest alakítja a filmben - meglátogatta Michael Jackson csimpánzát, Bubbles-t. A floridai Center for Great Apes Instagram oldalán azonban hivatalos közleményben cáfolták a hírt, és egyértelművé tették, hogy a terjedő képek mesterséges intelligenciával készültek, és a látogatás nem történt meg. Az állatrezervátum továbbá hangsúlyozta, hogy nem engedélyeznek olyan jellegű találkozókat, ahol az emberek érintkeznek a csimpánzokkal, mivel az állatok védelme érdekében szigorú szabályokat tartanak fenn. A közlemény szerint Jaafar Jackson még soha nem járt náluk, de a meghívás nyitva áll. Bármikor szívesen látják őt vagy bárki mást.
A Bubbles-ről készített AI kép azonban nem véletlenül most került elő. A nemrégiben megjelent 2026-os Michael című filmben, ami Michael Jackson életével foglalkozik, ugyanis előtűnik az énekes egykori csimpánza is. De nem valódi állatként, az alkotók számítógépes technológiát, CGI-t alkalmaztak a csimpánz megjelenítésére.
Bubbles nem csupán egy állat volt, hanem Michael Jackson egyik legismertebb kísérője is. A csimpánz 1983-ban született, és még fiatalon került az énekeshez, akit hosszú éveken keresztül mindenhova elkísért. Michael Jackson még Japánba is magával vitte. Ahogy azonban egyre nagyobb lett, a viselkedése természetes módon megváltozott, és egyre nehezebbé vált háziállatként tartani. Emiatt először egy idomárhoz került, majd 2005-ben végleg egy floridai állatrezervátumba szállították. Bubbles ma már 43 éves, és a Center for Great Apes korábbi beszámolója szerint festéssel, játékkal és más csimpánzok társaságában tölti mindennapjait:
Bubbles délután szundít, és általában 18 órára elkészíti az éjszakai fészkét, majd kora reggelig alszik. A csimpánz olyan hobbit űz, mint a festés, de legszívesebben csimpánz barátaival lóg, miközben együtt étkeznek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.