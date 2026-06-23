Dollármilliókról van szó: Liam Payne 9 éves fia brutális vagyont örököl

Újabb részletek láttak napvilágot Liam Payne hagyatékával kapcsolatban. Az egykori One Direction énekes közel 29 millió dolláros vagyonát a sztár 9 éves fia örökli majd. A nagykorúságának eléréséig pedig édesanyja, Cheryl Tweedy és apja egykori ügyvédje, Richard Mark Bray lesznek a hagyaték kezelői.

Liam Payne 9 éves fia, Bear örökli az énekes közel 29 millió dolláros vagyonát

(Fotó: Mazz/Matrixpictures.Co.Uk/Northfoto)

A One Direction egykori énekesének fia, Bear 29 millió dollárt örököl majd elhunyt apja hagyatékából

egykori énekesének fia, 29 millió dollárt örököl majd elhunyt apja hagyatékából A 9 éves fiú azonban csak nagykorúsága után kaphatja meg a pénz jelentős részét

Addig édesanyja, Cheryl Tweedy és az énekes ügyvédje, Richard Mark Bray lettek kinevezve Liam Payne hagyatékának kezelőinek

és az énekes ügyvédje, lettek kinevezve hagyatékának kezelőinek A végrendelet hiánya miatt Liam Payne barátnője, Kate Cassidy semmit sem kapott

Liam Payne 9 éves fia brutális vagyont örököl

A One Direction egykori énekese 2024 októberében hunyt el 31 éves korában, amikor lezuhant egy Buenos Aires-i szálloda erkélyéről. Liam Payne halála előtt nem hagyott hátra végrendeletet, ezért a brit öröklési törvények alapján kellett rendezni vagyonának sorsát. A PEOPLE által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Liam Payne fia, Bear Grey Payne lett az énekes teljes örökségének kedvezményezettje. Az énekes egykori barátnője, Kate Cassidy azonban semmit nem kapott. A vagyon értékét a különböző források közel 29 millió dollárra becsülik.

Liam Payne ügyvédje és Cheryl Tweedy lettek a hagyaték kezelői

És mivel Liam Payne fia még kiskorú, az örökség legnagyobb része egyelőre egy vagyonkezelői alapba kerül. A pénz jelentős részéhez pedig csak nagykorúsága elérése után férhet majd hozzá, ugyanakkor bizonyos összegeket már korábban is fel lehet használni a nevelésével, oktatásával és jólétével kapcsolatos költségekre. A bíróság Cheryl Tweedyt és Richard Mark Bray zeneipari ügyvédet nevezte ki az örökség kezelőinek. Feladatuk, hogy megőrizzék és kezeljék a vagyont addig, amíg Bear el nem éri a megfelelő életkort.

Liam Payne barátnője, Kate Cassidy a végrendelet hiánya miatt semmit nem kapott az énekes vagyonából

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Cheryl Tweedy szeretné, ha fiának normális gyerekkora lenne

Sajtóértesülések szerint Cheryl Tweedy elsődleges célja, hogy megóvja fiát a hirtelen jött vagyon negatív következményeitől. Az énekesnő korábban is rendkívül tudatosan óvta Bear magánéletét, és szinte teljesen távol tartotta őt a nyilvánosságtól. Liam Payne fiáról ritkán jelennek meg képek, az énekesnő pedig következetesen ügyel arra, hogy fiának normális gyermekkora legyen. Továbbá szeretné, hogy Bear megtanulja a pénz értékét, és saját célokat tűzzön ki maga elé, ne pedig kizárólag a rá váró vagyon határozza meg az életét.