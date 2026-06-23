Dollármilliókról van szó: Liam Payne 9 éves fia brutális vagyont örököl

Újabb részletek láttak napvilágot Liam Payne hagyatékával kapcsolatban. Az egykori One Direction énekes közel 29 millió dolláros vagyonát a sztár 9 éves fia örökli majd. A nagykorúságának eléréséig pedig édesanyja, Cheryl Tweedy és apja egykori ügyvédje, Richard Mark Bray lesznek a hagyaték kezelői.
A One Direction egykori énekese 2024 októberében hunyt el 31 éves korában, amikor lezuhant egy Buenos Aires-i szálloda erkélyéről. Liam Payne halála előtt nem hagyott hátra végrendeletet, ezért a brit öröklési törvények alapján kellett rendezni vagyonának sorsát. A PEOPLE által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Liam Payne fia, Bear Grey Payne lett az énekes teljes örökségének kedvezményezettje. Az énekes egykori barátnője, Kate Cassidy azonban semmit nem kapott. A vagyon értékét a különböző források közel 29 millió dollárra becsülik.
És mivel Liam Payne fia még kiskorú, az örökség legnagyobb része egyelőre egy vagyonkezelői alapba kerül. A pénz jelentős részéhez pedig csak nagykorúsága elérése után férhet majd hozzá, ugyanakkor bizonyos összegeket már korábban is fel lehet használni a nevelésével, oktatásával és jólétével kapcsolatos költségekre. A bíróság Cheryl Tweedyt és Richard Mark Bray zeneipari ügyvédet nevezte ki az örökség kezelőinek. Feladatuk, hogy megőrizzék és kezeljék a vagyont addig, amíg Bear el nem éri a megfelelő életkort.
Sajtóértesülések szerint Cheryl Tweedy elsődleges célja, hogy megóvja fiát a hirtelen jött vagyon negatív következményeitől. Az énekesnő korábban is rendkívül tudatosan óvta Bear magánéletét, és szinte teljesen távol tartotta őt a nyilvánosságtól. Liam Payne fiáról ritkán jelennek meg képek, az énekesnő pedig következetesen ügyel arra, hogy fiának normális gyermekkora legyen. Továbbá szeretné, hogy Bear megtanulja a pénz értékét, és saját célokat tűzzön ki maga elé, ne pedig kizárólag a rá váró vagyon határozza meg az életét.
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